2025. szeptember 7. vasárnap
Nyitókép: Police.hu

Videók: így kell feltörni 2 perc alatt egy zuglói bankautomatát, de a rendőrök is gyorsak voltak

Infostart

Nemcsak a bűnözők, a rendőrök is profik voltak. Előbbieknek két percbe telt feltörni egy bankautomatát Zuglóban, utóbbiaknak hat órába sem, hogy elfogják őket.

Plazmavágóval nyitottak fel egy bankautomatát Budapest XIV. kerületében 2025. szeptember 4-én éjszaka 2 óra 45 perc körül. Az elkövetők felfeszítették az ügyféltér fotocellás ajtaját, kivágták az ATM-et, amiből több tízmillió forintot vittek el. Érkezésük és távozásuk között két perc telt el.

A bűncselekményről és a feltételezett elkövetők nem egészen hat órával később történt elfogásáról Bukovics Péter r. alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztály vezetője sajtótájékoztatón számolt be.

Az osztályvezető elmondta, hogy a két tettes elektromos rollerrel hagyta el a helyszínt, majd autóba ültek. A BRFK vagyonvédelmi nyomozói ekkor már a nyomukban voltak, információik alapján a keresett járműben utazó két férfit reggel 8 óra előtt néhány perccel a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai az M1 autópályán fogták el, majd átadták az intézkedést budapesti kollégáiknak.

A kocsiban megtalálták a bankautomatából eltulajdonított pénzt és az elkövetéshez használt plazmavágót is. A 39 és 41 éves férfiak moldáv állampolgárként igazolták magukat, egyiküknél azonban egy bolgár személyi okmányt is találtak.

A nyomozás adatai szerint ugyanez a páros augusztus 14-én ugyanilyen módszerrel Bicskén feltört egy ATM-et.

A nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vagyonvédelmi Osztálya folytatja. A feltételezett elkövetőket két rendbeli, jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb kárt okozó rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A gyanúsítottak nem tettek vallomást, őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

