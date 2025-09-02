ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Érthetetlen, miért borultak vízbe: egy halott, két sérült a kocsiban

Infostart / MTI

Egy férfi életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsérültek egy balesetben Kiskunfélegyháza külterületén kedden hajnalban - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 40 éves berekböszörményi férfi személygépkocsijával a 4625-ös úton haladva a 61-es kilométernél eddig ismeretlen okból letért az úttestről és a Csukás-éri-főcsatornába borult.

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az autó a tetejére borulva állt meg. A helyszínre kiskunfélegyházi és kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult ki. A rajok a műszaki mentő csörlőjével biztosították a felborult autót, félig kiemelték a vízből és megfordították. Két ember volt a fülkében, egyiküket feszítővágó segítségével emelték ki a roncsból. A harmadik utast a nádasban találták meg.

A helyszínre drón is érkezett, amellyel átvizsgálták a környéket.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az autót vezető, 40 éves férfi a baleset következtében a helyszínen meghalt. Két utasát súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

