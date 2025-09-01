ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
Nyitókép: Pixabay.com

43 ezer adózónak most látnia kell a NAV feltartott mutatóujját

Infostart / MTI

Az adószám törlése azt jelenti, hogy a cég nem végezhet gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, és áfát sem igényelhet vissza. Nyilvánosságra kell hozni a számviteli beszámolókat.

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék – hívta fel a figyelmet közleményében a hivatal.

Mintegy 7 ezren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felszólítása ellenére sem pótolták mulasztásukat. A második felszólítással már egy 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab a NAV, de még mindig újabb harminc napot biztosít a beszámoló benyújtására.

A NAV nyomatékosan figyelmeztet: már folyamatban van a második körös felszólítások kiküldése. Ha a második felhívásban biztosított harminc nap is eredménytelenül telik el, akkor jön a legsúlyosabb szankció: a NAV hivatalból törli a vállalkozás adószámát, és kezdeményezi megszűntnek nyilvánítását.

Az adószám törlése azt jelenti, hogy a cég nem végezhet gazdasági tevékenységet, nem állíthat ki nyugtát, illetve számlát, és áfát sem igényelhet vissza.

Belföld    43 ezer adózónak most látnia kell a NAV feltartott mutatóujját

