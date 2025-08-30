Függőhíd és több más izgalmas fejlesztés a Bakonyban – térkép

Folytatják a Bakony turisztikai beruházásainak sorát: az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt – derült ki a megyeszékhely honlapján megjelent tájékoztatóból. A Veol emlékeztet: a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".
A pályázati anyag szerint a meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva kívánnak létrehozni egy olyan hálózatot, amely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket.
Feltérképezték, melyek a régió "beléptetőpontjai", honnan érkeznek a turisták. Az autóval érkezőknek parkolóhelyeket kell biztosítani, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása. Lesznek kerékpártámaszok, kell szervizpont, és ahol lehet, az e-bike-töltést is biztosítják majd. További cél információs pontok és a pihenőhelyek (mosdóval) kialakítása.
Az alábbi átnézeti térképen a „FP” rövidítés jelzi a fejlesztési pontokat. Jól látható a 24-es Győr-Balatonfüred kerékpáros út, az OKT Bakony-térséget érintő szakasza, és a Camino Benedictus zarándokút. Lila színnel jelölt csíkok a már korábban kijelölt kerékpáros útvonalakat mutatják, míg a többi a Bakony országos kékkörön túli turistaútjait.
A fejlesztési terület északi része (ezen a térképen jelölték a függőhidat is):
A fejlesztési terület déli része:
A belépési pontok közül Tés fekszik az OKT vonalán, a többi belépési pont tömegközlekedéssel és közúton is jól megközelíthető.
A tervezett beruházások:
- Ajka, Csingervölgy: Belépési és pihenőpont
- Bakonynána: Függőhídépítés és gázló kialakítása, / Információs pont és bemutatóház
- Csesznek: Kerékpáros pihenő és parkoló
- Herend: Kerékpáros pihenőhely
- Dudar: Tanösvény kialakítása
- Magyarpolány: Kerékpáros pihenőhely
- Nagyesztergár: Gaja-forrás tanösvény és pihenőhely
- Olaszfalu: Kerékpáros pihenő
- Pápateszér: Belépési pont és tanösvény
- Tés: Belépési és pihenőpont
- Úrkút: Kerékpáros- és autós pihenőpont az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi területnél
- Veszprém: Kerékpáros pihenőpontok.
Mindez térképen:
A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.
A megvalósítás kezdete 2025. szeptember 1-je, a fizikai befejezés tervezett napja 2028. augusztus 31.