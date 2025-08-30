ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
erdő avar
Nyitókép: Pixabay/gaborfejes

Függőhíd és több más izgalmas fejlesztés a Bakonyban – térkép

Infostart

A legnépszerűbb túraútvonalakat, a szinte túlzsúfolt turisztikai attrakciókat kevésbé ismertekkel, de nem kevésbé látványosakkal, élvezetesekkel kötnék össze – derül ki egy pályázati anyagból.

Folytatják a Bakony turisztikai beruházásainak sorát: az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt – derült ki a megyeszékhely honlapján megjelent tájékoztatóból. A Veol emlékeztet: a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".

A pályázati anyag szerint a meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva kívánnak létrehozni egy olyan hálózatot, amely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket.

Feltérképezték, melyek a régió "beléptetőpontjai", honnan érkeznek a turisták. Az autóval érkezőknek parkolóhelyeket kell biztosítani, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása. Lesznek kerékpártámaszok, kell szervizpont, és ahol lehet, az e-bike-töltést is biztosítják majd. További cél információs pontok és a pihenőhelyek (mosdóval) kialakítása.

Az alábbi átnézeti térképen a „FP” rövidítés jelzi a fejlesztési pontokat. Jól látható a 24-es Győr-Balatonfüred kerékpáros út, az OKT Bakony-térséget érintő szakasza, és a Camino Benedictus zarándokút. Lila színnel jelölt csíkok a már korábban kijelölt kerékpáros útvonalakat mutatják, míg a többi a Bakony országos kékkörön túli turistaútjait.

Forrás: veszprem.hu
BePo = belépési pont, Pk = kerékpáros/gyalogos pihenőpont, Tösv = tanösvény, P = parkoló (Forrás: veszprem.hu)

A fejlesztési terület északi része (ezen a térképen jelölték a függőhidat is):

Forrás: veszprem.hu
Forrás: veszprem.hu

A fejlesztési terület déli része:

Forrás: veszprem.hu
Forrás: veszprem.hu

A belépési pontok közül Tés fekszik az OKT vonalán, a többi belépési pont tömegközlekedéssel és közúton is jól megközelíthető.

A tervezett beruházások:

  • Ajka, Csingervölgy: Belépési és pihenőpont
  • Bakonynána: Függőhídépítés és gázló kialakítása, / Információs pont és bemutatóház
  • Csesznek: Kerékpáros pihenő és parkoló
  • Herend: Kerékpáros pihenőhely
  • Dudar: Tanösvény kialakítása
  • Magyarpolány: Kerékpáros pihenőhely
  • Nagyesztergár: Gaja-forrás tanösvény és pihenőhely
  • Olaszfalu: Kerékpáros pihenő
  • Pápateszér: Belépési pont és tanösvény
  • Tés: Belépési és pihenőpont
  • Úrkút: Kerékpáros- és autós pihenőpont az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi területnél
  • Veszprém: Kerékpáros pihenőpontok.

Mindez térképen:

Forrás: veszprem.hu
Forrás: veszprem.hu

A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

A megvalósítás kezdete 2025. szeptember 1-je, a fizikai befejezés tervezett napja 2028. augusztus 31.

Kezdőlap    Belföld    Függőhíd és több más izgalmas fejlesztés a Bakonyban – térkép

pályázat

kirándulás

bakony

túrázás

függőhíd

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Titkos szuperfegyvert kapnak az ukránok

Washington beleegyezett abba, hogy több ezernyi ERAM rakétát szállítsanak Kijevnek. A 850 millió dolláros számlát viszont jórészt az európai NATO szövetségesek fizetik.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Súlyos támadást érte Ukrajnát, lángolnak a nagyvárosok - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba

A titok, amit a légitársaságok nem akarnak, hogy megtudj: így utazz olcsón Londonba és Párizsba

Londont és Párizst egy hosszú hétvége alatt is fel lehet fedezni, akár négy nap alatt, két-két napot szánva mindkét városra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 08:00
Antropológus: a magyarok többsége már most tudatában van a hőhullámok jövőbeni kockázatának
2025. augusztus 30. 06:45
Rémálom a Balatonon – az utolsó pillanatban érkeztek a rendőrök
×
×
×
×