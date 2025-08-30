Függőhíd és több más izgalmas fejlesztés a Bakonyban – térkép

Folytatják a Bakony turisztikai beruházásainak sorát: az Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben című projekt 1,8 milliárd forintos támogatást nyert el, a Veszprém Vármegyei Önkormányzat valósíthatja meg több konzorciumi partnerrel együtt – derült ki a megyeszékhely honlapján megjelent tájékoztatóból. A Veol emlékeztet: a területen már korábban kialakítottak gyalogos és kerékpáros pihenőhelyeket, esőbeállókat, ám „ezek rendszerbe kapcsolása nem történt meg".

A pályázati anyag szerint a meglévő kijelölt túraútvonalakra, tanösvényekre, emlékutakra és erdészeti utakra alapozva és a keresleti oldal igényeire fókuszálva kívánnak létrehozni egy olyan hálózatot, amely nem egyszerűen az áthaladást biztosítja a Bakonyon, hanem tudatosan vezeti a látogatót a természeti és a kulturális értékek között. Ennek következtében a Bakony-térség települései is képesek lesznek profitálni abból a turistatömegből, mely felkeresi a vidéket.

Feltérképezték, melyek a régió "beléptetőpontjai", honnan érkeznek a turisták. Az autóval érkezőknek parkolóhelyeket kell biztosítani, a busszal utazóknak a biztonságos le- és felszállás a fontos és a buszparkolás megoldása. Lesznek kerékpártámaszok, kell szervizpont, és ahol lehet, az e-bike-töltést is biztosítják majd. További cél információs pontok és a pihenőhelyek (mosdóval) kialakítása.

Az alábbi átnézeti térképen a „FP” rövidítés jelzi a fejlesztési pontokat. Jól látható a 24-es Győr-Balatonfüred kerékpáros út, az OKT Bakony-térséget érintő szakasza, és a Camino Benedictus zarándokút. Lila színnel jelölt csíkok a már korábban kijelölt kerékpáros útvonalakat mutatják, míg a többi a Bakony országos kékkörön túli turistaútjait.

BePo = belépési pont, Pk = kerékpáros/gyalogos pihenőpont, Tösv = tanösvény, P = parkoló (Forrás: veszprem.hu)

A fejlesztési terület északi része (ezen a térképen jelölték a függőhidat is):

Forrás: veszprem.hu

A fejlesztési terület déli része:

Forrás: veszprem.hu

A belépési pontok közül Tés fekszik az OKT vonalán, a többi belépési pont tömegközlekedéssel és közúton is jól megközelíthető.

A tervezett beruházások:

Ajka, Csingervölgy: Belépési és pihenőpont

Bakonynána: Függőhídépítés és gázló kialakítása, / Információs pont és bemutatóház

Csesznek: Kerékpáros pihenő és parkoló

Herend: Kerékpáros pihenőhely

Dudar: Tanösvény kialakítása

Magyarpolány: Kerékpáros pihenőhely

Nagyesztergár: Gaja-forrás tanösvény és pihenőhely

Olaszfalu: Kerékpáros pihenő

Pápateszér: Belépési pont és tanösvény

Tés: Belépési és pihenőpont

Úrkút: Kerékpáros- és autós pihenőpont az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi területnél

Veszprém: Kerékpáros pihenőpontok.

Mindez térképen:

Forrás: veszprem.hu

A projekt az Európai Unió (Európai Regionális Fejlesztési Alap) társfinanszírozásával és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

A megvalósítás kezdete 2025. szeptember 1-je, a fizikai befejezés tervezett napja 2028. augusztus 31.