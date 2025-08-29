Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus
14.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa
16.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
23.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
Vasárnap
5.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
8.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
13.00 Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
14.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke
16.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója
18.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer
23.00 Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke