Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat

11.00 Molitorisz Dániel ortopéd traumatológus

14.00 Tóth Tamás, a HungaroMet és az MTVA meteorológusa

16.00 Velkey György, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója

18.00 Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora

23.00 Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója

Vasárnap

5.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

8.00 Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

13.00 Florova Anna, az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese

14.00 Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elnöke

16.00 Kiss Ambrus, a Főpolgármester Hivatal főigazgatója

18.00 Hábermann Jenő Balázs Béla-díjas filmproducer

23.00 Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke