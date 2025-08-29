ARÉNA
Hamiskodásba rántották a Semmelweis Egyetemet

Ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel a Semmelweis Egyetem neve - tudatta az intézmény honlapján pénteken.

A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak "egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével" - olvasható a közleményben.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be - írták a közleményben.

