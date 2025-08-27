Tisztul a víz, de még kimutatható a baktérium a fehérvári kórházban

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Székesfehérváron két intézmény vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumfajt. Cser-Palkovics András, a város polgármestere az Indexet arról tájékoztatta, hogy Székesfehérvár más intézményeiben nem jelent meg a baktérium, miután az elmúlt napokban az önkormányzat megbízásából több intézményben is végeztek méréseket.

A polgármester elmondta, a városban nem először találkoztak ezzel a jelenséggel, mivel a fehérvári stadion 2018-as átadásakor ugyanezt a baktériumot találták meg a vízhálózatban. Most először a kórházban, majd az Árpád Technikumban, egy nyári táborral összefüggésben elvégzett vizsgálat mutatta ki a szennyeződést. További épületekben a baktériumok jelenlétéről nem tudunk.

A polgármester a portálnak beszámolt arról is, hogy

elővigyázatosságból fertőtlenítéseket végeztek, jellemzően óvodákban, bölcsődékben, olyan helyeken, amelyek nyáron zárva voltak, és jelen lehetett a pangó víz.



Cser-Palkovics András felhívta a figyelmet egy olyan berendezésre, amely megoldhatja a fertőzést. Egy vízhálózatra kötött technológia megakadályozza a baktériumok szaporodását. Tudomása szerint az elmúlt napokban a kórházban már beüzemeltek egy ilyen eszközt. Erről a kórház is megjelentetett közleményt a múlt héten. A polgármester elmondta, egyeztetett a Székesfehérvári Szakképesítési Centrummal és a tankerülettel a hozzájuk tartozó intézményekről, és azt a választ kapta, hogy a létesítményekben ők is vizsgálják a víz minőségét, és fertőtlenítenek. Értesülések szerint a kórház vízhálózatában csökkent a baktérium koncentrációja, de nem szűnt meg teljesen.

A városvezető kitért arra is, hogy fontos a szakmai tájékoztatás a baktérium ügyében, de a felesleges pánikkeltést elítélte, mert az alaptalan félelmet kelthet az emberekben.