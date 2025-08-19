ARÉNA
Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester beszél a Videoton Holdint Zrt. napelemparkjának sajtóbejárása előtt tartott tájékoztatón a cégcsoport székhelyén, Székesfehérváron 2019. augusztus 6-án. A naperőművet kísérleti jelleggel, mintegy kétszázmillió forintból létesítette a Videoton székesfehérvári ipari parkjában.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kórházi és iskolai baktérium Székesfehérváron: megszólalt a polgármester is

Infostart

Cser-Palkovics András elrendelte az összes székesfehérvári önkormányzati intézmény vízhálózatának megelőző fertőtlenítését.

Mint nemrég megírtuk, a székesfehérvári kórházi baktérium feltűnt egy helyi iskola vízvezetékében is. Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában mutatták ki azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – közölte a város önkormányzata. Lapinformációk szerint egy kismama 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, amikor a csecsemő két napot kórházban volt.

Az ügyről megszólalt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki kedden dél környékén hosszú Facebook-bejegyzést tett közzé arról, milyen lépéseket tett az ügyben a városvezetés.

Mint írja,

elrendelte a város összes önkormányzati intézményének, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának megelőző fertőtlenítését.

Sok intézményben szúrópróbaszerű vízellenőrzés lesz. Emellett hosszú távú megoldást is terveznek: új technológiával készülnek felszerelni az önkormányzati intézményeket, és ennek előkészítésére átcsoportosítottak 30 millió forintot. A technológiát kísérleti jelleggel már nagyobb létesítményben is kipróbálták már, például a Sóstói Stadionban.

A polgármester hangsúlyozza: „a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát ismételten: a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze”.

iskola

kórház

székesfehérvár

baktérium

cser-palkovics andrás

