Kórházi és iskolai baktérium Székesfehérváron: megszólalt a polgármester is

Mint nemrég megírtuk, a székesfehérvári kórházi baktérium feltűnt egy helyi iskola vízvezetékében is. Az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában mutatták ki azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amelyet korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – közölte a város önkormányzata. Lapinformációk szerint egy kismama 8 hónapos kisbabáját is megfertőzte a baktérium, amikor a csecsemő két napot kórházban volt.

Az ügyről megszólalt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki kedden dél környékén hosszú Facebook-bejegyzést tett közzé arról, milyen lépéseket tett az ügyben a városvezetés.

Mint írja,

elrendelte a város összes önkormányzati intézményének, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának megelőző fertőtlenítését.

Sok intézményben szúrópróbaszerű vízellenőrzés lesz. Emellett hosszú távú megoldást is terveznek: új technológiával készülnek felszerelni az önkormányzati intézményeket, és ennek előkészítésére átcsoportosítottak 30 millió forintot. A technológiát kísérleti jelleggel már nagyobb létesítményben is kipróbálták már, például a Sóstói Stadionban.

A polgármester hangsúlyozza: „a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát ismételten: a kórház és az Árpád kollégium problémája nem függ össze”.