Újabb fordulat a székesfehérvári vízszennyezési ügyben

Azt írták: a vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy a közös gerinchálózatban nem mutatható ki szennyezés, vagyis a két eset teljesen független egymástól.

A közlés szerint a Pseudomonas aeruginosa egy olyan környezeti baktérium, amely természetes módon előfordul a talajban és vízben is. Ritkán használt vagy nem megfelelően karbantartott vízhálózati szakaszokon- például csövekben, szerelvényeken - szaporodhat el. Ez a jelenség nem egyedi, és világszerte ismert probléma egészségügyi intézményekben is - jegyezték meg.

Közölték azt is, az egészségügyi hatóság feladata folyamatosan felügyelni a kórházi ellátás biztonságát, és ha szükséges, azonnali intézkedéseket elrendelni. Kórházi osztály bezárására kizárólag akkor kerülhet sor, ha igazolt, humán megbetegedésekkel járó járványhelyzet alakul ki - ez a székesfehérvári kórház esetében fel sem merült az időben megtett intézkedéseknek köszönhetően.

A kórház teljes érintett vízhálózatának fertőtlenítése és vízkőmentesítése folyamatos. A hatóságok minden szükséges intézkedést megtettek és megtesznek a betegek biztonsága érdekében - írták, hozzátéve: a vízben lévő Pseudomonas egészséges immunrendszerű emberekre lenyelés útján sem jelent veszélyt.

A baktérium ritkán ugyan, de háztartási környezetben is előfordulhat, azonban alapvető higiénés intézkedésekkel - például csapok rendszeres vízkőtelenítésével, a víz kifolyatásával használat előtt, illetve hideg víz fogyasztásával - a probléma megelőzhető. Eseti előfordulása nem jelent egészségkockázatot a lakosság számára - közölte az NNGYK.