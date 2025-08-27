Furcsa, de a sertéspestis miatt látható több vaddisznó Budapesten

Hátborzongató vaddisznó-találkozásról számolt be a Telex, amit a lap egyik munkatársa élt át: a Szilágyi Erzsébet fasoron kerékpározva észlelte az állatokat, illetve azt, ahogy a konda éppen egy arra sétáló lány felé tartanak. Az újságíró figyelmeztette a lányt, de mivel a malacaival lévő koca agresszíven reagált a mozgásra, így végül egy kerítésre felmászva várták meg, amíg a konda elvonul.

Mint írják, a XII. kerületben mindennaposak a vaddisznóészlelések, beszámolók a kóborló csapatokról, külön csoportot is létrehoztak Vaddisznók a Hegyvidéken néven. A sajtóhoz is több videó eljutott már a vaddisznó-aktivitásról, így az említett laphoz is, legutóbb egy olyan, amin a vadak éppen a Városmajorban randalíroznak:

Egy interaktív térkép is létre lett hozva, ahol országosan lehet követni, hol és mikor találkozott valaki vaddisznóval, illetve hány példánnyal. Hozzáteszik azonban, hogy a kettős észlelések miatt itt a kép kissé torzított lehet.

A vaddisznók jelenléte a Hegyvidéken nem új keletű probléma. A kerület kutyapártos vezetése július végén a Facebookon azt írta, a kerület erdőközeli elhelyezkedése miatt régóta jelen vannak ezen a területen a vaddisznók: gyakorlatilag az első házak megépülése óta.

Az utóbbi időben azonban több tényező is ahhoz vezetett, hogy a vaddisznók egyre nagyobb számban merészkednek a házak közé.

Az egyik ok, hogy szűkül az állatok élettere. Fekete Orsolya, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt XII. kerületi önkormányzati képviselője szerint a zöldterületek beépítésével egyre kevesebb búvóhely marad, egyre kisebb területen találnak maguknak táplálékot. Emiatt is szoktak be a kertekbe és a parkokba, ahol élelmet keresnek.

Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint azonban szó sincs túlszaporulatról. A fogalmat gyakran rosszul használják az emberek, eredetileg azt jelenti, hogy az adott állomány nagyobbra nő, mint amit a természeti források elbírnak. Tehát például annyira megnő a vaddisznók száma, hogy már nem jut nekik elég élelem.

Erről azonban szó sincs, mivel az afrikai sertéspestis 2018 óta jelentősen lecsökkentette az egyedszámot.

Bár a kerületben tavasz óta nőtt meg a vaddisznó-észlelések száma, Fekete Orsolya szerint nem új szaporulat járja a várost, hanem gyakran 3-6 éves egyedekkel lehet találkozni.

Azért is van most több vaddisznó a kerületben, mert amíg korábban az önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy elszállíttassa őket, ma ezt a sertéspestis, a járványveszély miatt már nem lehet megtenni.

2019-ig a kerület ketreces befogást alkalmazott, azonban mivel az önkormányzat nem tudja befogni és elszállíttatni őket, a vaddisznók a kerületben maradnak, és gyakrabban bukkanhatnak fel lakott területeken. A sertéspestis miatt többé az elszállításuk sem lehetséges, csak a kilövés marad, mint opció. Altatószert csak állatorvos tarthat engedéllyel, mert kábítószernek minősülő ketaminszármazék, ráadásul pontosan ismerni kell hozzá az állat méretét, nehogy túl keveset vagy túl sokat kapjon a szerből. Emellett várni is kell valamennyi ideig, mire hatni kezd. A ketreces elfogás pedig azért nem merült fel lehetőségként, mert napokig is tarthat.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő szóvivője azt mondta a XII. kerület videójában, hogy

az állatok ketrecekhez szoktatása azt is eredményezheti, hogy az etetés miatt még több állat jelenik meg a városban.

Az önkormányzat szerint a következő 4-6 hónapban fokozatosan csökkenni fog a vaddisznók száma. Arra törekszenek, hogy visszaálljon az az állapot, ahol már nem része a mindennapoknak, hogy vaddisznókkal találkoznak az utcán a hegyvidékiek.