Rendőrök szállták meg Kőbányát, itt az eredmény

Budapest X. kerületében az egyenruhások két sofőrt ittas járművezetés vétség miatt elfogtak, és előállítottak, további négy ittas járművezetővel szemben közigazgatási bírságot szabtak ki. Egy embert engedély nélküli vezetés miatt, egyet mintavételre előállítottak. Az egyenruhások elfogtak két körözött személyt, egyiket a BRFK X. és a XV. Kerületi Rendőrkapitányságok kerestek bűncselekmények elkövetése miatt, a másik férfit pedig pénzbírság meg nem fizetése miatt kerestek – írja a police.hu.

Tizennégy gépjárművezető a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt közigazgatási bírságot kapott. Három sofőr irányjelző használatának elmulasztása miatt kapott helyszíni bírságot. Négy esetben az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla figyelmen kívül hagyása miatt, egy alkalommal pedig a műszaki engedély lejárta miatt szabtak ki helyszíni bírságot a rendőrök.

Az akció során összesen 665 járművezetővel szemben végeztek alkoholszondás ellenőrzést, ebből 659 negatív eredményt mutatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a biztonságos közlekedés és a közrend védelme érdekében a jövőben is tart hasonló ellenőrzéseket! – olvasható.