Megnéztük, hogy milyen telefonja van Orbán Viktornak Horvátországban

A felvételen jól kivehető (a fotó alján), hogy a miniszterelnök egy régebbi típusú, Nokia gyártmányú mobiltelefont tart maga mellett. Ez a készülék, a Nokia 8800 Arte, a mai okostelefonokkal ellentétben nem rendelkezik sem Wi-Fi-vel, sem 4G-s internettel, és a szoftverek futtatása is korlátozott.

A 2007-ben piacra dobott készülék operációs rendszere, az S40-es zárt, így nem igazán lehet behatolni a készülékbe.

A telefon használata a biztonságra helyezheti a hangsúlyt, mivel

a lehallgatás és a feltörés elleni védelme sokkal magasabb szintű, mint a modern okostelefonok esetében.

Ezzel szemben Orbán Viktor egy másik, modernebb eszközt is használ. A képen egy Apple iPad látható, amelyen a „Győzelmi terv 2026” felirat és egy magyar trikolórba öltözött oroszlán látható.

Ez az eszköz a legújabb technológiát képviseli, és nyilvánvalóan a miniszterelnök politikai és stratégiai munkájának elengedhetetlen része. Más kérdés, hogy valószínűleg egy 2010-es vagy 2011-es iPadről van szó, és ezek sem a legújabb verziók, azaz a legfrisssebb technológiáknál már belessulhat. Egy mondjuk 4 éves iPad valószínűleg már nem olyan fürge, mint új korában, különösen a legújabb szoftverek és játékok futtatásakor. Alapvető feladatokra, mint a böngészés, videónézés és e-mailezés, azonban a legtöbb felhasználó számára továbbra is teljesen megfelelő.

A fotó arra utal, hogy a miniszterelnök a kommunikáció biztonságát mindennél fonbtosabbnak tarthatja.