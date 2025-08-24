ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Nyitókép: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára feladta a leckét a Tisza Pártnak

Infostart

A Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára a közösségi oldalán jelentette be, hogy pártja a 2026-os országgyűlési választásokon mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet. A politikus szerint a döntés a kormányváltást akaró, de a jobboldali pártokra nem szívesen szavazó százezrek képviselete miatt vált szükségessé.

Dobrev Klára a bejelentésben hangsúlyozta, hogy a DK garanciát vállal a baloldali és a liberális szavazók képviseletére, különös tekintettel a Momentum visszalépése után. A pártelnök elmondása szerint foggal-körömmel fognak harcolni azokért az emberekért, akiknek értékrendjét a párt magáénak vallja.

Az index.hu számba vette a többi párt ismerhető indulóit.

A Fidesz is azt mondja, hogy felkészült a választásokra, és már megvannak a jelöltjei mind a 106 körzetben. A párt több helyen lecserélte korábbi jelöltjeit.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, Nagy Dávid kifogásolja azon pártok indulását, amelyek korábban a legerősebb jelölt mögötti felsorakozást szorgalmazták, de most mégsem lépnek vissza a Tisza Párt javára. Az MKKP a tervek szerint ezúttal is önállóan indul, és nem tart attól, hogy veszélyeztetné a kormányváltást.

A Mi Hazánk Mozgalom májusban már bejelentette, hogy szintén mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet.

A Tisza Párt eddig hivatalosan csak elnökét, Magyar Pétert jelölte.

választás

demokratikus koalíció

tisza párt

