Nyitókép: Pixabay

Halálos zuhanás a Retek utcai panelből

Infostart

Egy negyedik emeleti lakásból zuhant ki egy nő a szegedi Retek utcában, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrség vizsgálja a haláleset körülményeit.

Az ünnep estéjén a rendőrség és a mentők is a szegedi Retek utcába vonultak, miután bejelentést kaptak, hogy egy nő kiesett egy panelház negyedik emeleti ablakából. A rendőrség tájékoztatása szerint a járőrök a helyszínen megerősítették a bejelentést - írja a delmagyar.hu.

A mentők megpróbálták újraéleszteni a nőt, de az erőfeszítések sikertelennek bizonyultak, és a helyszínen életét vesztette.

A Szegedi Rendőrkapitányság az eset körülményeinek tisztázására szakértők bevonásával indított eljárást.

Korábbi hasonló tragédiák Szegeden

2024. január 15. – Tragédia a Fecske utcában

Egy 16 éves fiú zuhant ki egy panelház tizedik emeleti ablakából. A mentők a helyszínen próbálták megmenteni az életét, de a súlyos sérülések miatt a fiatal a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet.

2023. augusztus 10. – Egy férfi zuhant ki a Tavasz utcában

Egy 58 éves férfi zuhant ki egy tízemeletes panelház ötödik emeleti lakásából. A helyszínen életét vesztette. A Szegedi Rendőrkapitányság idegenkezűség gyanúját kizárta, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálta a haláleset körülményeit.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

