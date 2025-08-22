ARÉNA
tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Kigyulladt egy IC mozdonya, leállt a közlekedés a vonalon

Infostart

Tűz keletkezett egy személyvonat villanymozdonyának motorterében pénteken a Veszprém vármegyei Dabroncon - közölte a katasztrófavédelem.

A keszthelyi hivatásos és a sümegi önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor már csak füstölés volt tapasztalható, ezt az egységek porral oltóval szüntették meg. A vonaton mintegy harmincan utaztak, az információk szerint ők mentesítő járattal folytatják útjukat – derül ki a közlésből.

A Mávinform az esetről a honlapján azt írta, hogy az Ajkáról Ljubljanába tartó Citadella InterCity mozdonya Dabronc közelében meghibásodott, elvontatásáig ezen a szakaszon szünetel a vonatközlekedés.

Az Ukk-Zalaegerszeg szakaszon pénteken hosszabb eljutási időre kell számítani, Zalabér-Batyk és Ukk között pótlóbuszok közlekednek a Göcsej IC-k helyett.

(A nyitókép illusztráció.)

inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
