Sulyok Tamás is megszólalt Munkács orosz bombázására reagálva

Hajnali 2.49-kor légiriadó szirénáira ébredt Munkács, egy nagyszabású orosz légitámadás részeként a kárpátaljai várost is bombazápor érte el. Már azt is tudni, hogy a Flex amerikai tulajdonú eletronikai gyára volt a célpont, a támadásban 15 ember sérült meg, ketten súlyosan, halottakról nem tudni.

Az ügyben Sulyok Tamás magyar államfő is megszólalt: Facebook-posztjában mély együttérzését fejezte ki a rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánva.

"Az orosz-ukrán konfliktus mielőbbi befejezése mindannyiunk érdeke. Bízom abban, hogy a háborúzó felek képesek ezt belátni, és a nemzetközi diplomáciai erőfeszítéseknek köszönhetően hamarosan pontot tesznek ennek az embertelen és értelmetlen vérontásnak a végére" – nyilatkozott a köztársasági elnök.

A rövid poszt az államfő Facebook-oldalán megtekinthető.