"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Mint az Infostart is beszámolt róla csütörtök reggel, oroszok bombázták Munkácsot, a Kárpátalján fekvő nagyvárost. A Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán közölte, hajnali 2.49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt, ezt követően érte támadás egy munkácsi vállalat telephelyét. Az óriási füst miatt a lakosságot arra kérték, ne nyissa ki az ablakokat, ne hagyja el a helyet se, ahol van.

Andrij Szibiha külügyminisztert idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség jelentette, hogy a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat. Ez teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez - tette hozzá. Ez nem az első eset, hogy orosz támadás ér amerikai vállalatot Ukrajnában, ugyanis az év elején a Boeing kijevi irodáit érte légicsapás - emlékeztetett az ukrán külügyminiszter. A szerda éjszakai támadások azt is bizonyítják, hogy sürgősen meg kell erősíteni Ukrajna légvédelmét további rendszerekkel és elfogó rakétákkal - összegezte Szibiha.

Az érkező képek alapján a Flex elektronikai üzem lehetett a célpont. Szintén az ukrán kormányzati közlés része, hogy ezekben a támadásokban nincs logika, "puszta terror" - írta a 444.

A legfrissebb rendőrségi jelentés szerint 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Az elektronikai üzemben mintegy hétezer négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és környékén élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára.