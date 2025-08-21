ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.87
usd:
339.57
bux:
106244.13
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

"Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

Infostart

Ukrán külügyminisztériumi közlés szerint a gyár, amire tüzeltek, nem is vesz részt a háborús védekezésben. Csak egyszerűen amerikai tulajdonban van.

Mint az Infostart is beszámolt róla csütörtök reggel, oroszok bombázták Munkácsot, a Kárpátalján fekvő nagyvárost. A Munkácsi Városi Tanács Facebook-oldalán közölte, hajnali 2.49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt, ezt követően érte támadás egy munkácsi vállalat telephelyét. Az óriási füst miatt a lakosságot arra kérték, ne nyissa ki az ablakokat, ne hagyja el a helyet se, ahol van.

Andrij Szibiha külügyminisztert idézve az Interfax Ukrajina hírügynökség jelentette, hogy a munkácsi üzem egy amerikai tőkével elektronikai termékeket gyártó vállalat. Ez teljes egészében polgári objektum, semmi köze a védelmi iparhoz vagy a hadsereghez - tette hozzá. Ez nem az első eset, hogy orosz támadás ér amerikai vállalatot Ukrajnában, ugyanis az év elején a Boeing kijevi irodáit érte légicsapás - emlékeztetett az ukrán külügyminiszter. A szerda éjszakai támadások azt is bizonyítják, hogy sürgősen meg kell erősíteni Ukrajna légvédelmét további rendszerekkel és elfogó rakétákkal - összegezte Szibiha.

Az érkező képek alapján a Flex elektronikai üzem lehetett a célpont. Szintén az ukrán kormányzati közlés része, hogy ezekben a támadásokban nincs logika, "puszta terror" - írta a 444.

A legfrissebb rendőrségi jelentés szerint 15 ember megsebesült a támadásban, kettejük állapota súlyos.

Az elektronikai üzemben mintegy hétezer négyzetméteren keletkezett tűz és sűrű füst, és emiatt a hatóságok felszólították a városban és környékén élőket, hogy zárják be lakásuk ablakait, és csak indokolt esetben menjenek ki az utcára.

Kezdőlap    Külföld    "Logikátlan terror" – Már tudni, mit lőttek az oroszok Munkácson

ukrajna

háború

munkács

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ez a „mogyorófa” nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért

Ez a „mogyorófa” nagyon aggasztja a NATO-t – mutatjuk, miért

Oresnyik, azaz mogyorófa annak a vadonatúj ballisztikus rakétának a fedőneve, amelynek telepítése és szimulált indítása is szerepel a Fehéroroszországban szeptember 12-16. között rendezendő Zápád 2025 (Nyugat 2025) orosz-fehérorosz hadgyakorlaton.
 

Szijjártó Péter: "nemzetközi zebrát dobtak be a köztudatba" a Trump-Orbán telefonnal

Légitámadás érte a kárpátaljai várost, sokan megsérültek

Nemzetközi "patchwork"-drón volt a Lengyelországban becsapódó orosz eszköz

Üzent Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ütik a forintot, közel a kritikus szint

Ütik a forintot, közel a kritikus szint

A piacok fókuszában ma a jackson hole-i konferencia áll, ahol a befektetők Jerome Powell pénteki beszédéből várnak iránymutatást a szeptemberi amerikai kamatdöntés esélyeiről. Addig is az eurózóna reggeli bmi-adatai, valamint délután az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index mozgathatják meg a devizapiacokat. A forint árfolyama egyelőre szűk sávban mozog az euróval és a dollárral szemben, bár reggel már elindult a gyengülés. Nagyobb elmozdulások csak a fontosabb makroadatok megjelenése után, illetve Powell megszólalásaira várhatók.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

Túrázók, figyelem! Lezárták a Balaton északi partjának egyik kedvenc kilátóját, tilos a látogatása

Figyelem, felújítási munkák miatt átmenetileg nem látogatható a Keszthelyi-hegységben található Festetics-kilátó. Részletek itt!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

Palestinians flee Gaza City districts as Israel says first stages of assault have begun

An Israeli military spokesman says troops will deepen the damage to the "terror infrastructure" held by Hamas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 10:04
Súlyos fegyveres konfliktussal érintett országba látogathat először Leó pápa
2025. augusztus 21. 09:40
Kilátástalan probléma két légitársaságnál, dühösek az utasok
×
×
×
×