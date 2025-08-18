ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.56
usd:
338.94
bux:
105116.89
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ütközésben összeroncsolódott vasúti járművek a Hajdú-Bihar vármegyei Sáp vasútállomásán 2023. november 15-én. A hajnali órákban egy tehervonat eddig tisztázatlan okból nem vette figyelembe a számára a behaladást tiltó jelzést és nekiütközött az állomáson várakozó, Biharkeresztesről Püspökladányba tartó személyvonatnak. A balesetben mindkét mozdonyvezető, a jegyvizsgáló, illetve a vonaton tartózkodó öt utasból négyen megsérültek.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Elaludt a mozdonyvezető: tragédia történt Püspökladány közelében

Infostart

A Debreceni Járási Ügyészség minősített vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a mozdonyvezető ellen, aki cselekményével súlyos sérülést okozott a másik vonatszerelvény vezetőjének.

A vádirat szerint 2023. november 15-én, az éjszakai órákban indult útnak Visontáról Biharkeresztesre tartva az a magánvasút társaság tulajdonában lévő tehervonat-szerelvény, amelynek mozdonyát a vádlott vezette. A szerelvény egy dízelmozdonyból és 28 tartálykocsiból állt.

A vádlott hajnali 4 óra körüli időben Sáp település felé haladva elaludt, ezért a vasútállomásra érve nem vette észre a tehervonatra irányadó tilos jelzést és megállás nélkül nekiütközött az ugyanazon a vágányon várakozó, sértett által vezetett két személyszállító kocsiból álló személyvonatnak - olvasható az ügyészség közleményében.

A személyvonaton öt utas tartózkodott, akik közül egy 8 napon túl gyógyuló, míg a jegyvizsgáló 8 napon belül gyógyuló könnyebb sérüléseket szenvedett. A mozdonyvezetőnek az ütközés következtében súlyos, életveszélyes sérülései keletkeztek, melyek részben maradandó fogyatékosság és súlyos egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak.

A baleset következtében az adott pályaszakaszon a mentési és helyreállítási munkálatok miatt hosszú időn át szünetelt a vasúti forgalom, illetve a közlekedő személyvonatoknál jelentős késések voltak.

A vádlott, akinek könnyebb sérülése keletkezett az ütközés során, cselekményével több, a vasúti forgalmi utasításban rögzített szabályt megszegett, amely miatt a baleset bekövetkezett.

Az ügyben a nyomozást a Püspökladányi Rendőrkapitányság folytatta le.

A Debreceni Járási Ügyészség a vádlott ellen maradandó fogyatékosságot okozó, vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége és nagyobb kárt okozó, közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Püspökladányi Járásbíróságra. A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz, miszerint ha a vádlott beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, őt a járásbíróság 3 év 10 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 6 év vasúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélje.

A nyomozó hatóság által készített fényképfelvételeken a balesetben érintett vonatszerelvények láthatók:

Kezdőlap    Belföld    Elaludt a mozdonyvezető: tragédia történt Püspökladány közelében

debrecen

vasút

vádemelés

mozdonyvezető

járási ügyészség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Szakértő: a rendőri brutalitás vállalhatatlan szintet ért el Szerbiában

Most már az sem elképzelhetetlen, hogy a kialakult helyzet miatt szükségállapotot vagy vészhelyzetet hirdet ki Aleksandar Vucic – mondta az InfoRádióban Németh Ferenc. A Nyugat-Balkán-szakértő hozzátette: bár jelenleg az elnök és a kormányzó párt népszerűsége is alacsony, hosszabb távon az előre hozott választás kiírása lehet az egyetlen racionális döntés.
Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

Leállt az orosz olajszállítás Magyarország felé – Szijjártó Péter: Ukrajna támad

A szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
 

Oroszország csak lő és lő - ennyit ért Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása

Bombával megrakott autó vette célba a Krími hidat, állítják az oroszok

Atomerőműre támadtak az ukrán drónok az oroszok szerint

Borzasztó fegyvert vetnek be újabban az oroszok Ukrajnában

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Saját kapzsisága miatt a szemünk láttára vérzik el a világ irigyelt növekedési bajnoka

Saját kapzsisága miatt a szemünk láttára vérzik el a világ irigyelt növekedési bajnoka

Kína gazdasági csodája évtizedekig kikezdhetetlennek tűnt, de a lendület az utóbbi években látványosan megtört. Az állami támogatásokkal és szabályozói könnyítésekkel felpörgetett iparágak – az ingatlanszektortól az elektromos jármű- és technológiai iparig – mostanra túlkapacitásokkal, árháborúkkal és romló hatékonysággal küzdenek. A növekedés üteme lassul, a külföldi piacok szűkülnek, miközben a belső kereslet nem képes felszívni a kínálatot. Peking előtt áll a döntés: visszavágja a torzító támogatásokat és stabilabb piaci környezetet teremt, vagy beleragad a közepes fejlettség csapdájába.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rontott a Fradi augusztusban: rossz jel a nagyon fontos BL-meccs előtt?

Rontott a Fradi augusztusban: rossz jel a nagyon fontos BL-meccs előtt?

A Fradi két helyet rontott az előző havi álláshoz képest, te több, rendszeresen főtáblákon szereplő csapatot is megelőzött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Zelensky says 10 killed as Russia aims to 'humiliate diplomatic efforts' before White House talks

Ukraine’s president condemns Russia’s “cynical” strikes before his meeting with Trump at 13:00 EST (18:00 BST).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 18. 14:05
Nagy Márton elárulta az ipar- és munkahelyvédelmi akciótervek első elemeit
2025. augusztus 18. 13:00
Előállt a fővárosi „közlekedési kínálat” augusztus 20-ra
×
×
×
×