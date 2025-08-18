ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 18. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Amikor bele kell bikázni a fékbe, nem szabad félni tőle, sőt gyakorolni kellene

Infostart

Bár a fék a legfontosabb biztonsági eszköz az autóban, a sofőrök többsége még soha nem próbálta ki élesben, mit tud a járműve vészhelyzetben. A szakértők szerint a balesetek egy része elkerülhető lenne, ha a vezetők tudatosabban és határozottabban használnák a fékpedált.

Sok autós nem tudja, hogyan kell helyesen reagálni bizonyos helyzetekben - állapítja meg röviden a kozlekedesbiztonsag.kti.hu.

A közúti forgalomban a sofőrök többsége csak enyhén fékez, ami egy gyorsan kialakuló vészhelyzetben nem elegendő. A pillanatnyi hezitálás, ami az „elég lesz-e lassítani?” kérdésből fakad, jelentősen meghosszabbítja a fékutat.

A probléma másik oka, hogy

a legtöbb autós egyszerűen nem gyakorolta a vészfékezést.

Egy szimulátoros teszt is bebizonyította, hogy az átlagos sofőr jóval kisebb erőt fejt ki a fékpedálra, mint az ideális lenne. A vészfékezéshez szükséges izommemória és reakcióidő csak gyakorlással fejleszthető.

Fontos tudnivaló még, hogy a legfejlettebb elektronikai rendszerek (ABS, ESP) is csak akkor tudnak hatékonyan működni, ha a sofőr a megfelelő pillanatban, elegendő erővel lép a fékpedálra. Egyszerűen meg kell szokni, hogy az ABS bizony kattogva rugdossa a sofőr talpát.

A szakértők szerint minden sofőrnek érdemes lenne biztonságos, forgalomtól elzárt területen, szakember irányításával kipróbálni, hogyan viselkedik az autója vészfékezés során.

közlekedés

közlekedésbiztonság

fékezés

