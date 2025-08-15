Évente plusz 10-15 nap: többször lesz 35 fok fölötti kánikula

A következő évtizedekben tovább folytatódik a felmelegedési trend, a másfélfok blogon megjelent tanulmány szerint Európa-szerte emelkedik a 35 fok feletti maximumhőmérsékletű napok száma, az ezzel járó hőterhelés és az újonnan megjelenő kórokozók pedig komoly egészségügyi kihívásokat hoznak.

Idén is több súlyos hőhullám zajlott le Magyarországon és Európában is. Itthon napi hőmérsékleti rekordok is megdőltek. Az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatói a pesszimista forgatókönyv következményeit vették számba, vagyis ha a széndioxid kibocsátás a mostani gyorsuló ütemben folytatódik.

Évente 10-15 nappal megnövekszik a 35 Celsius-fokot meghaladó napi maximumhőmérsékletek előfordulása Európában a magyarországi szélességet nézve. Az elmúlt 30 évben ez csupán 3 nap volt országos átlagban Magyarországon. Ez akár megtízszereződést is jelenthet a teljes nyári időszakot tekintve – mondta Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa az InfoRádióban.

„Különösen a Balkán térségében kell a legsúlyosabb következményekre felkészülni, és a déli területeken a hosszabb hőségidőszak kiterjed májusra és szeptemberre is. A felmelegedés Észak-Európát is érinti”

– tette hozzá a meteorológus-hidrológus. Az északi térségekben körülbelül 5-10 nap lesz a 35 Celsius-fokot meghaladó napi maximum hőmérsékletnek az előfordulása július-augusztusban. Az elmúlt időszakban ez gyakorlatilag nulla volt, maximum évente egy vagy ötévente egy.

A kutatók kitértek arra is, hogy az egyre gyakrabban előforduló extrém magas hőmérsékleteknek számos társadalmi-gazdasági szektorban az agrárium vagy az energiaszektor mellett az egészségügyben is negatív következményei lesznek.

„Főképpen az idősek és a gyermekek fokozottan nehezebben bírják, akiknek valami egyéb betegségük van, sokkal nehezebben tudják elviselni a hőséget, ezért több halálesettel kell számolni”

– mondta a szakember.

Közvetett egészségügyi hatásokkal is kell számolni, ami azt jelenti, hogy olyan kórokozót hordozó különböző szúnyogok, kullancsok, gombák terjednek el, amik eddig az európai térségben nem voltak gyakoriak, vagy egyáltalán nem fordultak elő, de ezzel a melegedéssel a kialakuló új klíma ezeknek is kedvező lesz, és így sokkal több fertőzéssel kell szembenézni, ami az egészségügyi rendszert terheli majd.

Európában is megjelentek olyan betegségek, mint a szúnyogok által terjesztett nyugati-nílusi vagy zikaláz, illetve északon is elterjed a kullancsok által terjesztett lyme-kór vagy vírusos agyhártyagyulladás.

Kisebb kedvező hatásként említik meg ugyanakkor azt, hogy az enyhébb telek miatt várhatóan csökkenni fog az extrém hideg okozta többlethalálozás.

Szombaton egyébként 40 fok várható Magyarországon a HungaroMet előrejelzése szerint.