2025. augusztus 14. csütörtök Marcell
Keleti pályaudvar
Nyitókép: Wikipédia

Hegyi Zsolt: senkinek sem jelent majd többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Összesen 35 vidéki vasútállomás épülete újul meg a jövő év végéig, Gyulán pedig a felújításon túl a monarchia korabeli arculatot visszahozó, mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét – mondta az InfoRádióban a MÁV-csoport vezérigazgatója. Arról is beszélt, hogyan váltják ki a Keleti forgalmát abban a négy hétben, amikor a pályahálózat felújítása miatt le kell zárni a pályaudvart.

Összesen 35 vidéki vasútállomás épülete újul meg a következő időszakban Magyarországon, a többségük a 2026-os év végéig. Hűtött-fűtött várótermeket létesítenek, felújítják a mosdókat és az épületek homlokzatát, továbbá rendbe teszik az épületek környezetét is. A MÁV-csoport vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, a legtöbb állomásnál a munkák legkésőbb az ősz elején megkezdődnek. Mint fogalmazott, nem az ország legforgalmasabb vasútállomásairól van szó, de olyan állomások és megállóhelyek ezek, amelyek térségükben kiemelkedő szereppel és utasforgalommal bírnak. Az állomásfelújítási programba bevont helyszíneket ebben a cikkben soroltuk fel.

Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint Esztergom-Kertvárosban és Leányváron már javában zajlanak a munkálatok, és a következő hetekben ez ugyanígy elmondható lesz a további 33 helyszínről is. A legtöbb állomás a jövő év végére elkészül, csak a gyulai vasútállomás épülete jelent kivételt, amely a tervek szerint a 2027-es év végére nyeri el új állapotát.

Gyulán ugyanis a felújításon túl a monarchia korabeli arculatot visszahozó, mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét.

A vezérigazgató megjegyezte: a gyulai helyszín a jelentős műszaki tartalma miatt kiemelkedik a felújítások közül. A többi vasútállomás összesen körülbelül 15 milliárd forintos forrásból újul meg. Az érintett állomások, megállóhelyek nagy többsége személyzet nélküli, hiszen az elmúlt tíz évben nagyszabású pályaépítések valósultak meg, illetve több helyen központi forgalomirányítást építettek ki, így nincs szükség vasúti dolgozók alkalmazására, vagy csak kis számban tevékenykednek az állomásokon. Természetesen vannak olyan helyek is, ahol továbbra is szükséges a személyes jelenlét, ezeken az állomásokon teljesen megújul a munkakörnyezet, és a XXI. századi igényeknek megfelelő körülmények lesznek. Hegyi Zsolt hozzátette: az említett felújításokon kívül az a cél, hogy mindenhol korszerű utastájékoztatást biztosítsanak, továbbá ahol megoldható, területrendezés is megvalósul majd a közeljövőben.

Senkinek sem okoz többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a pályahálózat felújítása miatt augusztus 25-től szeptember 20-ig lezárják a Keleti pályaudvart. Hegyi Zsolt elmondta: négy hét alatt saját forrásból, 4,5 milliárd forintból újítják fel a vasúti infrastruktúrát. Mint fogalmazott, ezúttal nem a gyönyörű látványt nyújtó történelmi épülettel foglalkoznak, hanem a vasúttal, a váltókkal, a vágányokkal, a biztosítóberendezéssel és az áramellátással. A szükséges felméréseket természetesen már korábban elvégezték, augusztus végétől kezdik meg a javításokat, teljes cseréket annak érdekében, hogy rövidebb legyen az eljutási idő.

Ebben az időszakban kétféle módon váltják ki a Keleti pályaudvar forgalmát. Egyrészt a Nyugat-Magyarországról érkező vonatok jobbára Kelenföldig tudnak majd jönni, az utasok pedig onnan az M4-es metróval közlekedhetnek. A kelet-magyarországi járatok esetében pedig Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest állomás lesz a végállomás, ahonnan átszállással lehet tovább utazni. A nemzetközi vonatok a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkeznek az említett időszakban. Az átszállási pontokat úgy alakították ki, hogy rendelkezzenek kötött pályás kapcsolattal, illetve sűrűn közlekedő autóbuszos szolgáltatást is biztosítanak.

Az átszállási pontokon megerősített utastájékoztatás lesz.

Hegyi Zsolt hozzátette: Kőbánya-Felső vasútállomásról a csúcsidőben a BKK közreműködésével percenként közlekedő pótlóbusszal és a háromszorosára sűrített 37-es villamossal lehet majd közlekedni. Miskolc és Békéscsaba felől a Nyugati pályaudvarra fognak beérkezni a vonatok.

A MÁV-csoport vezérigazgatója felhívta az ingázók figyelmét arra, hogy a Pest vármegyebérlet és az országbérlet a tarifaközösségnek köszönhetően a budapesti járatokon is érvényes, tehát a BKK közlekedési eszközeire nem kell külön jegyet venniük azoknak, akik az említett bérletekkel rendelkeznek. A MÁV pluszban abban is megállapodott a BKK-val, hogy azok az utasok is használhatják a BKK-s járatokat Budapesten a megfelelő viszonylatokon, akik vasúti menetjegyet vásároltak. Hegyi Zsolt hangsúlyozta: szem előtt tartották, hogy senkinek se okozzon többletköltséget a vonatpótlás.

A Keleti pályaudvart érintő felújításokkal és a közlekedési változásokkal kapcsolatban a mavcsoport.hu/keleti oldalon lehet tájékozódni, ahol akár egy-egy települést kiválasztva meg tudják nézni az utasok, milyen lehetőségeik vannak az utazást érintően.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Hegyi Zsolt: senkinek sem jelent majd többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit

Hegyi Zsolt: senkinek sem jelent majd többletköltséget, hogy egy hónapra lezárják a Keletit
Összesen 35 vidéki vasútállomás épülete újul meg a jövő év végéig, Gyulán pedig a felújításon túl a monarchia korabeli arculatot visszahozó, mintegy 2,5 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét – mondta az InfoRádióban a MÁV-csoport vezérigazgatója. Arról is beszélt, hogyan váltják ki a Keleti forgalmát abban a négy hétben, amikor a pályahálózat felújítása miatt le kell zárni a pályaudvart.
