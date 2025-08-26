ARÉNA
A felújítás miatt bezárt Keleti pályaudvar főcsarnoka 2025. augusztus 25-én. Folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25. és szeptember 20. között négy hétre lezárják a központi pályaudvart.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Hegyi Zsolt: a felújítások után gyorsabban és előre kiszámíthatóan lehet közlekedni a Keletitől

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor
ELŐZMÉNYEK

A vasúttársaság dolgozói figyelnek arra, hogy a felújítások ideje alatt a forgalom zavartalan legyen és az utasok biztonságosan, nagyobb fennakadások nélkül eljuthassanak oda, ahová szeretnének – mondta az InfoRádióban a MÁV csoport vezérigazgatója. Hozzátette: a Keleti pályaudvar és a szomszéd állomások közötti vágányokat is kijavítják a szükséges helyeken. A cél, hogy mindenhol sebességkorlátozás nélkül álljon majd vissza a vasúti közlekedés.

Hétfőn megkezdődtek a felújítási munkálatok, ezért a korábbi bejelentésnek megfelelően négy hétre lezárták a Keleti pályaudvart. A MÁV szeptember 20-ig saját forrásból, 4,5 milliárd forintból újítja fel a vasúti infrastruktúrát, a pályahálózatot. A MÁV csoport vezérigazgatója az InfoRádióban azt mondta, az egy hónapos átmeneti periódus első napján az utasok viszonylag jól tudtak alkalmazkodni a megváltozott forgalmi rendhez, időben értesültek a Keleti pályaudvar forgalmát kiváltó lehetőségekről. Egyelőre azt tapasztalják a visszajelzések alapján, hogy a vonatok pótlása „mindenféle zavar nélkül” zajlik, minden érintett megtalálja a pótlóbuszokat, illetve más alternatívákat.

A többi pályaudvar, vasúti csomópont a következő hetekben többletterhelést kap. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy szeptember 20-ig a Nyugat-Magyarország felől érkező vonatok Kelenföldig közlekednek, ahonnan az M4-es metróval lehet továbbutazni az úti célnak megfelelően. A kelet-magyarországi járatok esetében pedig Kőbánya-Felső, illetve Kőbánya-Kispest lesz a végállomás, ahonnan átszállással lehet tovább közlekedni. Mint fogalmazott, „ez egy szűk keresztmetszet”, de

a vasúttársaság dolgozói figyelnek arra, hogy a forgalom zavartalan legyen és az utasok biztonságosan, nagyobb fennakadások nélkül eljuthassanak oda, ahová szeretnének.

A vezérigazgató hozzátette: a mavcsoport.hu/keleti oldalon térképes tervezőt, valamint településlistát is találunk, így a megfelelő indulási helyet kiválasztva megtudhatjuk, hogyan lehet eljutni a legkönnyebben Budapest különböző pontjaira. Természetesen változatlanul elérhető az EMMA, a MÁV egységes menetrendi és térképes útvonaltervezője is, továbbá a MÁV applikációk is segítik az utasokat abban, hogy megtudják, mikor és melyik állomásig közlekednek a vonatok.

Hegyi Zsolt úgy fogalmazott, a vasúti infrastruktúra rendbetétele „kevésbé látványos, de nagyon fontos beruházás” ahhoz, hogy a Keleti pályaudvaron lassú menetek nélkül és évekre előre kiszámíthatóan lehessen közlekedni. A munkálatok során megújulnak váltók, ágyazatok, felsővezetékek, biztosítóberendezések, továbbá korszerűsítik az áramellátást is.

A Keleti pályaudvar és a szomszéd állomások közötti vágányokat is kijavítják a szükséges helyeken a következő egy hónapban. A cél, hogy mindenhol sebességkorlátozás nélkül álljon vissza a sebesség, vagyis a következő állomásoknál 80 km/órával, a Keleti pályaudvar területén pedig végig korlátozás nélkül, 40-60 km/órás sebességgel járhassanak a vonatok.

A felújítási munkálatok idejére át kell csoportosítani a MÁV szakemberállományát a Keleti pályaudvarra. A mérnökök több hónapon át készültek a munkákra. Hegyi Zsolt elmondta: országosan központosították azokat a kollégákat, akik részt tudnak venni a kivitelezésben. Hangsúlyozta, hogy saját kivitelezésről van szó, nem alkalmaznak alvállalkozókat. A MÁV úgy készítette el egész éves munkatervét, hogy a Keleti pályaudvart érintő beruházás kiemelt projektként megvalósítható legyen.

Úgy tervezték a munkákat, hogy a más vasútállomásokon zajló felújításoknál ne olyan gépeket kelljen használni, mint szeptember végéig a Keletinél, mert a legtöbb eszköz, berendezés most oda összpontosul.

Az erőforrás-felhasználást igyekeztek jól időzíteni, így ezeket a gépeket nem sokkal a Keleti pályaudvar felújítási munkálatainak megkezdése előtt még máshol használták, szeptember végén pedig továbbviszik más helyekre, ahol szintén végeznek hasonló munkálatokat, a Keleti területéről azonban a következő négy hétben nem lehet elvonni ilyen eszközöket.

A Keleti pályaudvar épülete is nagy felújítást igényelne, de a mostani beruházásnak ez nem része, hanem „önálló programpontot kap” majd a jövőben. A MÁV csoport vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a pályaudvar szemből látható épületrészét a kilencvenes évek végén újították fel, a belső tér pedig öt évvel ezelőtt újult meg, amikor átmenetileg szintén le kellett zárni a pályaudvart. További rekonstrukciókra is szükség lesz az épületet illetően, de ezek a projektek még váratnak magukra egy ideig.

