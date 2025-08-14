Az önkormányzatokat segítő új, technológiai szervezet jött létre

A kezdeményezés célja, hogy a városok, méretüktől függetlenül, hozzáférjenek a legmodernebb technológiákhoz, tudásbázishoz és gyakorlati megoldásokhoz, elősegítve az élhetőbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb működést. A platform hidat képez a kutatás, az oktatás, az ipar és az önkormányzatok között, előmozdítja a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazását a városirányítás, a közlekedés, az egészségügy, a közbiztonság, valamint az infrastruktúra területén.

A platform alapító városai között Miskolc mellett Budakeszi, Salgótarján, Veszprém, Debrecen, Eger, Zalaegerszeg, Kaposvár és Csíkszereda is szerepel, októberben pedig a borsodi vármegyeszékhely ad otthont a Mesterséges Intelligencia a városok szolgálatában című országos konferenciának. Idén áprilisban jelentették be, hogy a mesterséges intelligencia városi szintű felhasználását szemléltető mintaprojekt indul Miskolcon, aminek részeként kiemelt figyelmet fordítanak a gazdaságélénkítés, az oktatás, a digitális kompetenciafejlesztés és a turizmus területére.

Palkovics Lászlót, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint a sikeres MI-adaptációhoz négy dologra van szükség: adatra, számítási teljesítményre, pénzügyi környezetre és szándékra. "Ezek megléte biztosítja, hogy az MI-alapú megoldások ne csak kísérletek maradjanak, hanem a mindennapi működés szerves részévé váljanak. Fontos, hogy a nagyvárosok mellett a kisebb települések is lehetőséget kapjanak a csatlakozásra, hiszen Budakeszitől Csíkszeredáig mindenhol születhetnek érdemi innovációs javaslatok" - hangoztatta a kormánybiztos.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) miskolci polgármester szerint a mesterséges intelligenciáról szóló közös gondolkodás egyik legfontosabb kérdése az élhetőség. A közlemény szerint úgy fogalmazott, ma már nemcsak az épületek és az utak mutatják meg, milyen egy város, hanem a digitális rendszerek is. "Ha a mesterséges intelligenciát be tudjuk építeni a városirányításba, valódi minőségi ugrást érhetünk el. Miskolcnak nem egyet kell lépnie előre, hanem hármat-négyet, és ehhez olyan felkészült, innovatív gondolkodású emberekre van szükség, mint akik ebben a programban részt vesznek" - közölte a polgármester.