Nem tudott uralkodni magán a büntetőfékező ételfutár

Dudálás után büntetőfékezés következett, koccanás és éles szóváltás lett a vége egy esetnek Szombathelyen a vezess.hu beszámolója szerint, amely a 112Press.hu híre alapján készült. Múlt pénteken egy személyautó a Zanati úton a külső sávban állt a piros lámpánál, a Sas utca kereszteződésénél. A belső sávban állt egy robogós ételfutár, aki mellé egy másik is megérkezett.

Amikor zöld lett, az autót vezető nő elmondása alapján bevágott elé a második robogós, mire a nő fékezett és dudált. A robogót vezető középkorú férfi megsértődött, és ezután szándékosan alig 10 km/órás sebességgel haladt előtte a teljesen üres úton.

Az autós újra rádudált, erre a robogós behúzta a féket, az autós pedig nekikoccant hátulról. „Nagyon mérges voltam,

és kiabálva közöltem a férfival, hogy a nyolc hónapos gyerekem is az autóban utazott.

Erre azt válaszolta, hogy „És? Leszarom!” A férjem dühbe gurult, úgy kellett csitítani, hogy ne kövessen el valamilyen meggondolatlan cselekedetet. Ebben egy megálló autós is segített” – mesélte a lapnak az autóvezető.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit és a közeli térfigyelő kamera felvételét is.