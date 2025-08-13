ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.17
usd:
337.79
bux:
104739.96
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
büntetőfékező motoros Szombathely
Nyitókép: 112.hu

Nem tudott uralkodni magán a büntetőfékező ételfutár

Infostart

Először fékezéssel büntette a mögötte haladót, majd a koccanás után a kocsiban lévő 8 hónapos gyerekre is durva megjegyzést tett egy motoros ételfutár Szombathelyen.

Dudálás után büntetőfékezés következett, koccanás és éles szóváltás lett a vége egy esetnek Szombathelyen a vezess.hu beszámolója szerint, amely a 112Press.hu híre alapján készült. Múlt pénteken egy személyautó a Zanati úton a külső sávban állt a piros lámpánál, a Sas utca kereszteződésénél. A belső sávban állt egy robogós ételfutár, aki mellé egy másik is megérkezett.

Amikor zöld lett, az autót vezető nő elmondása alapján bevágott elé a második robogós, mire a nő fékezett és dudált. A robogót vezető középkorú férfi megsértődött, és ezután szándékosan alig 10 km/órás sebességgel haladt előtte a teljesen üres úton.

Az autós újra rádudált, erre a robogós behúzta a féket, az autós pedig nekikoccant hátulról. „Nagyon mérges voltam,

és kiabálva közöltem a férfival, hogy a nyolc hónapos gyerekem is az autóban utazott.

Erre azt válaszolta, hogy „És? Leszarom!” A férjem dühbe gurult, úgy kellett csitítani, hogy ne kövessen el valamilyen meggondolatlan cselekedetet. Ebben egy megálló autós is segített” – mesélte a lapnak az autóvezető.

A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit és a közeli térfigyelő kamera felvételét is.

Kezdőlap    Belföld    Nem tudott uralkodni magán a büntetőfékező ételfutár

baleset

szombathely

büntetőfékezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

Élő: PSG–Tottenham az UEFA Szuperkupáért

A Bajnokok Ligáját védő Paris Saint-Germain és az Európa-liga legutóbbi győztese, a Tottenham Hotspur játszik Udinében a 2025–2026-os labdarúgó-idény első jelentős nemzetközi trófeájáért, az UEFA Szuperkupáért.
Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Ezek az országok készek erőiket Ukrajna védelmére áttelepíteni

Az Ukrajnát támogató nyugati szövetségesek szerint a békéhez vezető utat nem lehet Ukrajna részvétele nélkül kijelölni - egyebek között ez is szerepel a tettrekészek koalícióját alkotó országok közös nyilatkozatában, amelyet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin amerikai és orosz elnökök közti pénteki alaszkai tárgyalás előtt adtak ki.
 

Donald Trump: gyorsan jöhet egy második találkozó is

Keir Starmer az ukrajnai tűzszünetről: még sosem voltunk ilyen közel

Berlini Ukrajna-csúcs: kiderült, mire koncentrál Trump a Putyinnal való tárgyaláson

Kaiser Ferenc az Arénában: pénteken még nem lesz tűzszünet

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.14. csütörtök, 18:00
Talmácsi Gábor
gyorsasági motoros világbajnok
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

A kedden megjelent amerikai inflációs adat után a befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybank akár nagyobb kamatvágást is végre hajthat, részben ennek örülnek a piacok, de a Trump-Putyin találkozó miatt a fegyverszünetben is egyre többen bíznak. Több meghatározó részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez az ipar kétszeresét hozza vissza a gazdaságnak - Magyarország felér Európa nagyjaihoz

Ez az ipar kétszeresét hozza vissza a gazdaságnak - Magyarország felér Európa nagyjaihoz

A magyar zeneipar rendkívül koncentrált piac is, ahol az árbevétel túlnyomó részét néhány nagy szereplő termeli.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

European leaders tentatively hopeful after call with Trump ahead of Putin summit

Trump, who described the call as "a ten", was urged to keep Ukraine's interests at the forefront when he meets Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 21:50
Bővül a 30 év felettiek elhelyezkedését támogató program kerete – a nap hírei
2025. augusztus 13. 19:51
1300 drón ad műsort, popdal is megszólal a tűzijáték közben augusztus 20-án
×
×
×
×