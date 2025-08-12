A dokumentum a pénteken, Alaszkában esedékes Trump–Putyin-csúcs előtt született, és célja, hogy az európai álláspont világos legyen a háború lezárásáról szóló esetleges megállapodások előtt.

"Mi, az Európai Unió vezetői üdvözöljük Donald Trump amerikai elnök arra irányuló erőfeszítéseit, hogy véget vessen Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborújának, és igazságos és tartós békét és biztonságot teremtsen Ukrajna számára" – fogalmaztak a kedden közzétett nyilatkozatban.

Hangsúlyozták: érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése mellett folyhatnak. A diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit - emelték ki. A stabilitást és biztonságot teremtő igazságos és tartós békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, beleértve

a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvét, valamint azt, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni

- jelentették ki.

Miközben Ukrajna gyakorolja az önvédelemhez való jogát, az Európai Unió az Egyesült Államokkal és más hasonlóan gondolkodó partnerekkel együttműködve továbbra is politikai, pénzügyi, gazdasági, humanitárius, katonai és diplomáciai támogatást nyújt Ukrajnának. Az EU emellett továbbra is fenntartja és korlátozó intézkedéseket vezet be az Oroszországgal szemben - tették hozzá.

"Az önmagát hatékonyan védeni képes Ukrajna a jövőbeni biztonsági garanciák szerves részét képezi. Az Európai Unió és a tagállamok készen állnak arra, hogy saját hatásköreik és képességeik alapján a nemzetközi joggal összhangban, egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának teljes körű tiszteletben tartása mellett és valamennyi tagállam biztonsági és védelmi érdekeinek figyelembevételével továbbra is hozzájáruljanak a biztonsági garanciákhoz" - fogalmaztak a nyilatkozattevők.

Az Európai Unió hangsúlyozza: Ukrajnának joga van arra, hogy maga döntsön sorsáról, és továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az uniós tagság felé vezető úton - tették hozzá.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán azt írta: "Mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a »Putyin bábja« nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében".

A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

Bejegyzését azzal zárta, hogy esélyt kell adni a békének.

Szerdára a német kancellár, Friedrich Merz online uniós vezetői egyeztetést szervez, hogy közös EU-álláspont alakuljon ki az amerikai-orosz egyeztetésre.