Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Donald Trump és Orbán Viktor közötti kapcsolat újabb részletére derült fény, amikor az amerikai elnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette, hogy beveti a Nemzeti Gárdát Washingtonban, miután az amerikai főváros közbiztonsági állapotai ezt szerinte indokolják. Az eseményen természetesen más témákról is beszélt és még több témáról kérdezték.

Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, Alaszkába, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút – írta a vg.hu.

"Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem". De aláhúzta, hogy akár arra a következtetésre is juthat, hogy "sok szerencsét, folytassátok a harcot".

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.

A kétórás sajtótájékoztató végén Trumpot a háborút utáni időszakól kérdezték, hogy lehet-e üzleti kapcsolat az USA és Oroszország között. Az amerikai elnök pozitívan nyilatkozott, de teljesen váratlanul felidézte egy meghatározó beszélgetését a magyar miniszterelnökkel.

"Egy kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, akit egyesek kedvelnek, mások nem, Orbán Viktornak, Magyarország vezetőjének" – mondta, és ezt azzal indokolta, hogy Magyarország a háború közvetlen közelében van, a magyar miniszterelnök pedig nagyon jól ismeri a két országot, Ukrajnát és Oroszországot. "Azt kérdeztem tőle, szóval legyőzheti Oroszországot Ukrajna? Rám nézett, hogy milyen buta kérdés ez" – idézte fel.

Orbán Viktor a válaszában arra hívta fel Trump figyelmét, hogy Oroszország egy hatalmas ország, amely háborúk árán nyerte el a területei és az "életét". Háborúkat vív, ebben kiváló. "Azt mondta nekem, Kína a kereskedelemmel győz le, Oroszország pedig a háborúval. Ez egy nagyon érdekes kijelentés volt" – mondta a beszélgetésről Donald Trump. Az is elhangzott, hogy mindez még korábban történt, Joe Biden elnöksége idején.