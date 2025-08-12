ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.69
usd:
340.55
bux:
0
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az Egyesült Államok haderőinek szolgálatában elesett katonák tiszteletére tartott Emlékezet Napján az arlingtoni Nemzeti Temetőben, 2025. május 26-án. Az Emlékezet Napja (Memorial Day) az Egyesült Államok szolgálatában életüket vesztett katonák emléknapja, nemzeti ünnep, amit minden év májusának utolsó hétfőjén tartanak.
Nyitókép: MTI/AP/Jacquelyn Martin

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

Infostart

Az amerikai elnök a magyar kormányfőtől érdeklődött Ukrajna és Oroszország háborújának esélyeiről, a válaszban, melyet Trump "nagyon érdekes kijelentésnek" titulált, Kína is szóba került.

Donald Trump és Orbán Viktor közötti kapcsolat újabb részletére derült fény, amikor az amerikai elnök hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, amelyen bejelentette, hogy beveti a Nemzeti Gárdát Washingtonban, miután az amerikai főváros közbiztonsági állapotai ezt szerinte indokolják. Az eseményen természetesen más témákról is beszélt és még több témáról kérdezték.

Trump tiszteletteljes lépésnek nevezte orosz részről azt, hogy Oroszország elnöke utazik az Egyesült Államok területére, Alaszkába, nem pedig az amerikai fél utazik oda, vagy tartják harmadik államban a találkozót. Hozzátette, hogy a kezdeményezés Oroszországtól indult, és azon azt az üzenetet fogalmazza majd meg az orosz elnök felé, hogy be kell fejeznie a háborút – írta a vg.hu.

"Meg fogjuk látni, hogy mi Putyin elnök elképzelése, és amennyiben ez egy tisztességes megállapodás, akkor azt közvetítjük az Európai Unió vezetői felé, a NATO vezetői felé és természetesen Zelenszkij elnök felé, akit tiszteletből elsőként hívok majd fel, azt hiszem". De aláhúzta, hogy akár arra a következtetésre is juthat, hogy "sok szerencsét, folytassátok a harcot".

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a következő találkozónak már Zelenszkij és Putyin között kellene megtörténnie, és hangsúlyozta, ennek létrejöttén dolgozik, és szükség szerint azon harmadik félként ő is részt vesz.

A kétórás sajtótájékoztató végén Trumpot a háborút utáni időszakól kérdezték, hogy lehet-e üzleti kapcsolat az USA és Oroszország között. Az amerikai elnök pozitívan nyilatkozott, de teljesen váratlanul felidézte egy meghatározó beszélgetését a magyar miniszterelnökkel.

"Egy kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, akit egyesek kedvelnek, mások nem, Orbán Viktornak, Magyarország vezetőjének" – mondta, és ezt azzal indokolta, hogy Magyarország a háború közvetlen közelében van, a magyar miniszterelnök pedig nagyon jól ismeri a két országot, Ukrajnát és Oroszországot. "Azt kérdeztem tőle, szóval legyőzheti Oroszországot Ukrajna? Rám nézett, hogy milyen buta kérdés ez" – idézte fel.

Orbán Viktor a válaszában arra hívta fel Trump figyelmét, hogy Oroszország egy hatalmas ország, amely háborúk árán nyerte el a területei és az "életét". Háborúkat vív, ebben kiváló. "Azt mondta nekem, Kína a kereskedelemmel győz le, Oroszország pedig a háborúval. Ez egy nagyon érdekes kijelentés volt" – mondta a beszélgetésről Donald Trump. Az is elhangzott, hogy mindez még korábban történt, Joe Biden elnöksége idején.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

oroszország

ukrajna

kína

orbán viktor

donald trump

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel

Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel
Erősödhet a térségben az Egyesült Államok befolyása, miután az Azerbajdzsán és Örményország között 35 éve fennálló konfliktus lezárását jelentő megállapodást írt alá az azeri elnök és az örmény miniszterelnök pénteken a Fehér Házban – emelte ki Vasa László, a Magyar Külügyi Intézet főtanácsadója, a Széchenyi egyetem tanára az InfoRádióban.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
Otthon Start program: egy visszautasíthatatlan ajánlat? Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.12. kedd, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Beszakadt az ukrán frontvonal, pénteken találkozik Trump és Putyin - Háborús híreink kedden

Egyre több beszámoló jelenik meg arról, hogy az orosz erők Pokrovszktól északra több kilométer mélyen behatoltak az ukrán védelmi vonalakba, reálissá téve azt a forgatókönyvet, hogy nyugatról is elkezdik szorongatni a Kramatorszk-Szlavjanszk tengelyt. Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az európai vezetők igyekeznek meggyőzni az amerikai elnököt, hogy ne dőljön be orosz kollégája ígéreteinek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában

Hamarosan brutál hőhullám csap le Magyarországra: élve megfővünk ebben a kánikulában

A következő napokban fokozatosan erősödik a kánikula, a hét második felében sokfelé 35 fok fölötti értékek várhatók.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

North Koreans tell BBC they are being sent to work 'like slaves' in Russia

More than 50,000 North Koreans will be sent to work in Russia, as Moscow's war in Ukraine drains labour pools.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 07:40
Donald Trump feldobta a labdát: az utolsó pillanatban kapott egy nagy esélyt Kína
2025. augusztus 12. 06:00
Szakértő: Amerika is igen jól járhat az azeri–örmény békekötéssel
×
×
×
×