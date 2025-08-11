Sokkal nagyobb a hódmezővásárhelyi tűz, de megfékezték

A tűzben megsemmisült egy használaton kívüli hodály teteje, és a lángok elértek egy körülbelül ötven köbméteres trágyakupacot is, amely izzott, füstölt.

A terület tulajdonosa egy homlokrakodót küldött oda, amellyel szétbontották a rakatot.

A jelentős erőkkel beavatkozó tűzoltók tíz vízsugárral, több mint háromórás munka árán fékezték meg a lángokat.

A rajok az utómunkálatokat végzik, a számos beizzást oltják a környéken.

A tűz két tanyát, erdősávot és olajfás területet is veszélyeztetett, azonban végül nem terjedt át azokra.