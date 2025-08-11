Nagy tűz Hódmezővásárhelynél

A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő tűzhöz hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztottak.

A lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltják, a területet több munkagép tárcsázza körbe. A beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

A hatóság tájékoztatása szerint nincs sérültje a tűzesetnek és lakóépületet sem veszélyeztetnek a lángok.

Az égő terület nagyságát drónos felderítéssel határozzák meg.