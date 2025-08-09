Ég a szemét nagy területen Tura térségében - két vízsugárral kezdték oltani

Nagy területen ég a szemét egy hulladéktelepen Vácszentlászló és Tura között, a tűz egy fás területbe is belekapott - közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a helyszínre elsőként kiérkezett hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat.

A helyszínre tartanak az aszódi, a gödöllői és a nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai is.