2025. augusztus 9. szombat Emőd
Nyitókép: Pixabay

Ég a szemét nagy területen Tura térségében - két vízsugárral kezdték oltani

Infostart / MTI

A hatvani tűzoltók értek a helyszínre leggyorsabban.

Nagy területen ég a szemét egy hulladéktelepen Vácszentlászló és Tura között, a tűz egy fás területbe is belekapott - közölte a katasztrófavédelem szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a helyszínre elsőként kiérkezett hatvani hivatásos tűzoltók két vízsugárral kezdték oltani a lángokat.

A helyszínre tartanak az aszódi, a gödöllői és a nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkatársai is.

