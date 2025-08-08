ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.8
usd:
339.99
bux:
103234.15
2025. augusztus 8. péntek László
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

MÁV: megváltozik a menetrend egy fontos fővonalon

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Augusztus 9-től 18-ig pályakarbantartás miatt változik a menetrend a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony fővonalon.

A megadott idő alatt átépítik a debreceni Huszár Gál utcai és a Lőtér utcai közúti-vasúti átjárókat. A munkálatok során megújítják az ágyazatot, a síneket, és a közúton közlekedők számára kényelmesebb, gördülékenyebb áthaladást biztosító új útburkolatot alakítanak ki – olvasható a MÁV oldalán.

A karbantartás alatt bevezetett forgalmi változások:

A Tokaj InterCityk megosztva közlekednek a Keleti pályaudvar és Nyíregyháza, illetve a Nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között.

Nyíregyházán a megosztva közlekedő InterCityk között nem biztosított a közvetlen, gyors átszállás a módosított menetrend miatt.

A Nyíregyházán túl utazók a következő vonattal folytathatják utazásukat.

Kivétel a Miskolcról 6:21-kor a Nyugati pályaudvarra és a Nyugati pályaudvarról 21:41-kor Miskolcra induló Tokaj InterCity (IC 580, IC 688), ezek a vonatok teljes útvonalon közlekednek.

A Nyíregyháza és Debrecen közötti személyvonatok és InterRégiók 3 perccel, az InterCityk 5 perccel hosszabb menetidővel közlekednek.

A Debrecenből 14:03-kor és 15:03-kor, valamint a Püspökladányból 15:17-kor és 16:17-kor Záhonyba induló személyvonat (6216, 6276, 6236, 6256) nem közlekedik Debrecen és Nyíregyháza között.

A Záhonyból 13:03-kor és 14:03-kor Püspökladányba, valamint a 15:03-kor Debrecenbe induló személyvonat (6235, 6213, 6223) nem közlekedik Nyíregyháza és Debrecen között.

A Nyíregyházáról 20:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Tokaj IC (IC 1586) megáll Apafán, biztosítva az átszállást a Mátészalkáról 19:16-kor Debrecenbe induló személyvonatról (6311)

A Debrecenből 13:38-kor és 14:38-kor Záhonyba induló személyvonat (6234, 6226) csak Nyíregyházáig közlekedik.

A Nyíregyházáról 6:39-kor Füzesabonyba induló személyvonat (5169) Tokajig 4 perccel korábban közlekedik.

Augusztus 9-től 17-ig a Csap felől érkező és Bécs felé továbbinduló Tisza-Szamos EuroCity (EC 146) 5 perccel korábban közlekedik Debrecen és Keleti pályaudvar között.

Augusztus 12-én estétől 14-én reggelig a felsorolt Cívis InterRégiók helyett pótlóbusz közlekedik Kisújszállás és Püspökladány között:

A Nyugati pályaudvarról 20:25-kor, 21:25-kor, 22:25-kor Debrecenbe induló Cívis IR (6008, 6088, 6098) helyett, és

a Debrecenből 2:34-kor és 3:30-kor a Nyugati pályaudvarra induló Cívis IR (6009, 6019) helyett.

Augusztus 18-án a Záhony felől érkező, Nyíregyházáról 11:37-kor Debrecenbe továbbinduló személyvonat (6247) Nyíregyházáról 8 perccel korábban indul.

A menetrendi változás érinti még:

A Debrecen–Mátészalka vonalon közlekedő vonatokat is, amelyek néhány perccel korábban indulnak.

A Vásárosnaményból 14:38-kor Záhonyba, valamint a Záhonyból 15:02-kor és 19:26-kor Mátészalkára induló személyvonatokat (36816,36813, 36821) amelyek 3-3 perccel korábban indulnak.

Kezdőlap    Belföld    MÁV: megváltozik a menetrend egy fontos fővonalon

máv

vasút

záhony

pályakarbantartás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hőkupola, szupercella és az új típusú időjárás - Tóth Tamás, InfoRádió, Aréna
Elektromos és hidrogénes jövő plug-in hibrid átmenettel? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.08. péntek, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

Vége a káosznak a reptéren, erre kell figyelni mostantól

Befejeződtek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér infrastrukturális fejlesztései, melyek részeként új forgalmi szabályok és parkolási rend lép életbe a terminálok környékén - írja a HVG.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez lenne a nagy készülés az Otthon Start programra? Ki költözne erre a környékre?

Ez lenne a nagy készülés az Otthon Start programra? Ki költözne erre a környékre?

A kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítené a legalább 250 lakásos fejlesztéseket, ha a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Germany to stop arms sales to Israel that could be used in Gaza after takeover plan approved

Gazans say they fear more destruction and displacement, while Israeli hostages' families say their loved ones are "at the mercy of Hamas".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 8. 15:05
Látványos interaktív térképre vitték a magyarországi közúti baleseteket – itt körülnézhet
2025. augusztus 8. 13:07
Tovább fejlődött a BudapestGO, újabb dologban segíti az utazókat
×
×
×
×