Infostart.hu
2025. augusztus 8. péntek
Nyitókép: IMEI

Elmegyógyítóba viszik az Orbán Viktor megölésére embert kereső férfit

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki „megrendelte” a miniszterelnök megölését – közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.

Az emberölés előkészületével gyanúsított, hét éve pszichiátriai kezelés alatt álló férfi a gyanú szerint egy az Egyesült Államokban üzemeltetett szerveren azért regisztrált, álnéven, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalja Magyarország miniszterelnökének megölését. Itt 2025 júliusában nyilvános felhívást tett közzé, hogy megtalálja "a lehető legjobb bérgyilkost".

A rendezett személyi körülmények között, szüleivel élő gyanúsított az egyetem elvégzését követően keresett munkát, de bejelentett munkahelye, rendszeres jövedelme nincs, a megélhetéséről a szülei gondoskodnak. Az eljárás adatai és a beszerzett egészségügyi iratok szerint

2018 óta pszichiátriai kezelés alatt áll.

Az ügyészség a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, és egyúttal annak az IMEI-ben történő elrendelését. Azt írták: a bíróság rendelkezésére álló bizonyítékok elérik az emberölés előkészületének alapos gyanújához szükséges szintet. Az emberölés előkészülete már a felhívásnak a gyanúsításban foglaltak szerinti közzétételével befejezetté vált.

A bíróság pénteki ülésén a férfi azt mondta, szoktak lenni dühkitörései, de olyankor maga ellen fordul, mást nem bánt. A dühkitöréseit a politikai helyzettel és egyéb igazságtalanságokkal indokolta. A gyanúsított beismerte a bűncselekmény elkövetését, azt mondta, megbánta tettét, amely szerinte meggondolatlanságból fakadt.

A bíróság úgy látta, a terhelt ugyan büntetlen előéletű, de a bűnismétlés veszélye reális lehetőség, a rendelkezésre álló adatok alapján a férfi magatartása kiszámíthatatlan lehet. Mindezek alapján úgy határozott, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag letartóztatással biztosíthatók.

Mivel a férfi pszichiátriai kezelése szükséges, a letartóztatást az IMEI-ben kell végrehajtani

- közölte a Fővárosi Törvényszék. A végzés nem végleges.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) szerdán közölte, hogy a nyomozó ügyészség a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével a férfit azonosította, elfogta és őrizetbe vette, majd emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

Elmegyógyítóba viszik az Orbán Viktor megölésére embert kereső férfit

24 ÓRA
VIDEÓ
2025. augusztus 8. 17:37
