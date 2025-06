Biodóm és óriáspanda: nagy tervekkel kezdi a munkát az Állatkert új főigazgatója

A Fővárosi Állat- és Növénykertnek az oktatásban, a természetvédelemben és a vendégek szórakoztatásában is élen kell járnia – hangsúlyozta Sós Endre, akit a Fővárosi Közgyűlés szerdán nevezett ki öt évre az intézmény főigazgatójának.

„Az állatkertnek egyfelől meg kell tartania az oktatásban, természetvédelemben betöltött vezető szerepét, melyekben eddig is nagyon komoly feladatokat látott el, de ehhez infrastrukturális fejlesztésekre lesz szükség” – mondta az InfoRádióban az új főigazgató, és szerinte az intézményt tavaly is meglátogató 1,1 millió ember akkor fog a „lábával szavazni, ha érdekes dolgokat láthat, szórakozva tanulhat, miközben kikapcsolódhat és élvezheti a közösségi teret”. Sós Endre fejleszteni szeretné a szolgáltatásolkat, de közben folytatni kell az állatok jólétét szolgáló munkálatokat is.

Az újonnan kinevezett főigazgató azt is elmondta, hogy a Biodóm ügyének rendezését nem lehet elkerülni. A rövidebb távú megoldási javaslat szerint jelentős mértékben benövényesítenék az épületet, és akkor megnyitható lenne a közönség előtt, idővel pedig, későbbi fázisokban, állatok is kerülhetnének a most üresen álló épületbe.

Sós Endre arról is beszélt, hogy a történeti kertben is sok a tennivaló, és azt is szeretné, ha a Fővárosi Állat- és Növénykert óriási jelentőségű állatmentő munkája is tovább bővülhetne. Jelenleg évi 2600 állatot ment meg az intézmény, és szándéka szerint a jövőben még modernebb helyen szeretnék segíteni a bajbajutott állatokat.

Újabb állatfajok beszerzésével és tartásával kapcsolatos tervekről is beszámolt a főigazgató, például emberszabású-fronton szeretnének nagy fejlesztéseket, de szóba került az is, hogy mikor lehet esetleg óriáspanda Magyarországon. Azt azonban leszögezte, hogy a komoly tervek nem kevés szakmai előkészítést is igényelnek, ám reméli, hogy ha nem is maradéktalanul, de legnagyobb részt ezek az elképzelések megvalósulnak.

Soós Endre 1995-ben lett a Fővárosi Állatkert munkatársa mint állatorvos. 2003-ban vezető állatorvossá, majd az állategészségügyi és természetvédelmi osztály vezetőjévé nevezték ki. 2017 óta természetvédelmi és állategészségügyi igazgató volt, 2023 óta pedig kinevezett főigazgató hiányában megbízott főigazgatóként vezette az intézményt.