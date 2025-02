Gulyás Gergely bejelentette: a kormány elfogadta a főváros elővásárlási jogát a Rákosrendezőre – Kormányinfó, percről percre

Az EU-ban az írott jog sokkal kevesebbet jelent, mint a Szovjetunióban jelentett. Nekünk az az érdekünk, hogy egy erős, jól működő Lengyelország legyen Magyarország szövetségese a V4-ben, az EU-ban és a NATO-ban is.

2025.02.06. 10:23

Rákosrendező, elővásárlási jog

Gulyás Gergely: A főváros tulajdonában álló BKM Budapesti Közművek Zrt. élt elővásárlási jogával Rákosrendező ügyében. Egy jogi kérdést kellett tisztázni, de a BKM a nyilatkozata szerint vállalt minden kötelezettséget, amit a beruházó is vállalt volna (így például az arab befektető a terület megtisztítására 25 milliárd forintig vállalt kötelezettséget, a vételár feléig, ezt kell megtennie a fővárosnak is). Így a kormány tudomásul vette az elővásárlási szándékot, aminek nyomán a terület a fővárost illeti meg, a kötelezettségek és a fejlesztési lehetőségek is. Az ügyben ma jelenik meg kormányrendelet "A BKM Zrt. elővásárlási jogának érvényes gyakorlásához szükséges kormányzati intézkedésekről" címmel.