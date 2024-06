Kiss László: azt szeretném, ha a béke szigete maradna a III. kerület a választás után is

Melyek a kerület előtt álló legfontosabb tervek?

Én három tervet emelnék ki, és ez nagyon fontos, hogy mind a három tervhez partnerség szükséges, de én úgy látom, hogy ez a partnerség megvan, majd meglátjuk. Az első, hogy mi a HÉV-vonal akadálymentesítésének a tervét fontosnak tartjuk. Mind a Békásmegyer, mind pedig a Tímár utcai megállónál, de egyébként az egész HÉV-vonal mentén. Ezért mi tavaly már lezártuk a tárgyalásokat a kormánnyal, ami a vonal tervezésére vonatkozik, és a kormányzat abszolút a III. kerület kérésének megfelelően akadálymentesre tervezte a békásmegyeri HÉV-megállót és egyébként valamennyi HÉV-megállót is. A szintbeli kereszteződést is megalkotta a Tímár utcánál, ami nekünk a két fontos kérésünk volt. A harmadik fontos kérésünk az volt, hogy a pünkösdfürdői csomópontnál az autós terhelést segítő forgalomtechnikai megoldások legyenek. Ez kompromisszumokat igényelhet a kerületi önkormányzat és a MÁV-HÉV, illetve az állam részéről egyaránt. Ezeket megkötöttük. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a kerületi önkormányzatnál nem pattog már labda. Megvan a megállapodás már több mint fél éve a kormánnyal abban, hogy a HÉV-vonal akadálymentesítése megtörténik, arra várunk, hogy elkezdődjön ez a projekt. Az 1-es villamosvonal felújítása és meghosszabbítása egy másik projekt része, amely viszont a fővárostól dolga lesz a következő ciklusban. Ebben is megkötöttük a megállapodást a fővárossal, hogy a következő ciklusban ennek nekiállnak. Ez már az új fővárosi vezetés feladata lesz, de én nagyon remélem, hogy tartja magát az alkuhoz a következő fővárosi vezetés is. Nagyon komoly fejlesztések voltak, amelyek a bicikliutak építésére vonatkoznak, de önmagában én legfontosabbnak tartom azt, hogy a közösségi biciklis kezdeményezések növekedjenek. Éppen ezért a kerületi önkormányzat saját forrásból több Bubi-pontot épített, akár a Szentlélek térre, akár a Vörösvári útra, akár a Flórián térre. A legészakibb öt Bubi-pont a III. kerületben van. Az a tervem, hogy fővárosi együttműködésben akár kerületi forrásból is az egész kerületre kiterjesszük a Bubi hálózatát. Erre vonatkozóan a főpolgármester úrral meg is állapodtunk, hogy amennyiben ő is nyer, és a mi városvezetésünk is folytathatja a munkáját, akkor az egész kerület bekapcsolódik a Bubi-hálózatba. Én magam ezeket érzem a legfontosabb terveknek.

Szintén fővárosi hatáskör a Flórián téri felüljáró felújítása. Ez már évek óta húzódó projekt, de úgy néz ki, hogy ősszel ez elkezdődhet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szükséges pénzösszegnek mindössze fele áll most biztosan rendelkezésre. Ez mit jelent? Hogyan indulhat el, és ez milyen hatást fog gyakorolni az óbudaiak életére?

Ez egy 5,5 milliárdos beruházás, amelyről márciusban döntöttünk, és ez egy nagyon fontos kerületi lobbi volt, ha tetszik, akkor az egyik eredményünk volt, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezt megszavazta márciusban. Ez azt is jelenti, hogy az ősszel elkezdődhetnek a munkák. Azért ez az 5,5 milliárd forint olyan értelemben nagyon sok pénz, hogy nagyon sok olyan azonnali munka elvégzésére alkalmas, amely az évtizedek óta elhanyagolt felüljáró, illetve az aluljáró kondícióján javít, és fontos célunk, hogy megközelíthető legyen például az alatta lévő római kori leletegyüttes is. Azt szeretném, hogy egy modern felüljárórendszer alakuljon ki, és azt hiszem, és őszintén remélem, hogy a további pályázatok során egy komplett munka fog lezajlani. Azért azt alá kell húzni, hogy ez az egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja az egész fővárosnak, ezért senkinek sem mindegy, hogy milyen állapotban van, és fontos sikernek tartom azt, hogy ebben már márciusban a főváros döntött, hogy a szükséges forrásokat azonnal biztosítja is.

Ugyanilyen kardinális kérdés a parkolás, mint a közösségi közlekedés. A parkolási zónák ebben a ciklusban bővültek, több újabb zóna került kijelölésre. Mik a tervek a tapasztalatok alapján, illetve milyen tervezés folyik ezen a szinten?

Az előző városvezetés egyik legnagyobb kudarca volt, hogy a kaszásdűlői parkolási övezetet nem sikerült bevezetni, annak ellenére, hogy megvoltak az órák, és fizetett is a kerületi önkormányzat az órák után minden hónapban megfelelő összegeket. Az egyik legnagyobb sikerünk volt, hogy nekünk azonnal sikerült ezt bevezetni. Ennek az lett a következménye, hogy Kaszásdűlőn megszűntek a parkolási problémák, sajnos azonban a kerület más pontjain ezek jelen vannak, és ahol már most parkolási zónák vannak, ott is továbbra is vannak parkolási problémák. Az egyik fontos projektünk az lesz, hogy megvizsgáljuk a kizárólagos lakossági parkolási zónák kialakításának a lehetőségét a belső óbudai területen. A másik, hogy ahol lehet, ott kialakítunk önkormányzati őrzött parkolókat is. Ezt már egyébként a Miklós utcában ki is alakítottunk, illetve a Pók utcán is ilyet szeretnénk. Az a magyarázat, hogy ezeken a területeken egyébként nem lehet kialakítani parkolási övezeteket, mert például telekről van szó és nem közterületről, de ez mégis segít megoldani a lakossági parkolás problémáját, mert például autókat, nagyobb teherautókat, amelyek eddig sok helyet foglaltak, vagy éppen a környező lakossághoz látogatók autóit ezek a zónák fel tudják fogni. A legfontosabb ez a tervünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a többi helyen, ahol vannak parkolási problémák, például Békásmegyeren, ott lakossági átfogó konzultáció nélkül egészen biztosan nem szabad belevágni abba, hogy ilyen zónákat jelöljünk ki, a lakosoknak el kell mondaniuk a véleményüket. A fővárosnak és a következő Fővárosi Közgyűlésnek sok feladata lesz a parkolási kérdések átgondolásában, mert én nem tartom jónak, hogy az agglomerációs autók depójává válnak a külső kerületek, és így a III. kerület is. És azért szeretnék dolgozni polgármesterként a következő ciklusban, hogy ez ne is tudjon megtörténni.

Évtizedek óta feszíti szintén a kerületben élők idegeit, és különösen a Római-parton élőkét, az árvízvédelem kérdése. Megnyugtató megoldás még mindig nincsen, többféle variációterv született. Most hol tartunk, mi lehet a megnyugtató lezárása ennek a történetnek?

Ebben a ciklusban nagy előrelépés történt több minden miatt. Az egyik az, hogy nagyjából lezárult az a lakossági konzultáció, amely a Római-part tervezéséről elindult. A nyomvonal tekintetében a főváros döntött, hogy nem a mobilgátat építi meg, hanem a Királyok útja–Nánási úton építi meg ezt a vonalat. Mi egy lakossági konzultációt is hirdettünk meg, ahol online, illetve papíralapon is minden lakos elmondhatta a véleményét. Több ezer résztvevő mellett mintegy 90 százaléka a lakosságnak a Királyok útja–Nánási út mellett tette le a voksát. Megjegyzem, ilyen méretekben sosem kérdezték meg a III. kerület lakosságát arról, hogy szerintük hol legyen a gát. Úgy gondolom, hogy ha azok a hírek helytállók, amelyek a kormányzattól jönnek, hogy vannak dedikált kormányzati források a gát építésére, és egyébként elfogadták a főváros azon álláspontját, illetve a kerületi lakosság azon véleményét, hogy azt a Királyok útja–Nánási útra kell tenni, akkor nem túlzó azt mondani, hogy a következő ciklus a gát megépítésének a ciklusa lesz. Én nagyon bízom abban, hogy a hírek, amelyek a kormányzati forrásokról szólnak, igaznak bizonyulnak, és a főváros és a kormány együtt tud abban működni, hogy ez a gát megépüljön és megvédje a kerület lakosait.

Számos fejlesztés történt az elmúlt ciklusban Óbudán, már az előző vezetés által kezdeményezett fejlesztésekről is beszélhetünk. Ön kiemelte a Mol Bubi elérhetőségének javítását, ezenkívül természetesen akár a szakrendelőről, akár a megújuló parkokról, játszóterekről lehet beszélni. Milyen további tervek vannak, illetve melyek azok a fejlesztések, amiket a leginkább kiemelne, amire a leginkább büszke?

Én nagyon büszke vagyok a gyermekszakrendelő felépítésére, mert ez példa nélküli szerintem nemcsak Budapesten, hanem Magyarországon is, és hasonlóan büszke vagyok arra, hogy azokat a projekteket, amelyeket mi átvettünk, sikerült olyan módon átalakítanunk, hogy a lakossági ellenállás, amely mindegyik projektnél hatalmas volt, lakossági támogatássá fordult át. Ehhez az kellett, hogy egy kis zöldítés és kevesebb tér kerüljön bele ezekbe a projektekbe, például ennek részeként a fővárosi pünkösdfürdői beruházás, amelyet aláírásgyűjtésekkel tarkított lakossági tiltakozások szegélyeztek még 2018-ban, 2019-ben úgy kezdődhetett megvalósulni, hogy a végén a lakosság nagyon örült annak, hogy új park jött létre. A következő ciklusra azt gondolom, hogy folytatnunk kell azt a munkát, hogy a lakossággal közösen csináljuk ezeket a fejlesztéseket. Ennek része kell legyen az Arató Emil tér megújítása a Pók utcai lakótelepen, a Harrer sétány megújítása, ami elsősorban az óbudaiakat érinti, de hogy adjak a leendő óbudai polgármesternek is egy házi feladatot: jelentős fejlesztést kell kikényszeríteni a Flórián téren is, hiszen ez egy csodálatos terület, amely méltó fejlesztésért kiált. Büszkék vagyunk arra, hogy minden korábbinál több építési területet soroltunk át zöld területté ebben a ciklusban, ennek része Mocsárosdűlő megvédése is. Itt egy elképesztően sikeres és zseniális LIFE pályázat keretén belül egy fővárosi–kerületi közös zöld projekt fog megvalósulni a következő ciklusban. Ez egy nagyon fontos feladatunk, hogy megtörténjen.

Gyorsulási versenyektől volt hangos Óbuda éjszakánként az elmúlt években, évtizedekben, talán mondhatjuk így is. Drámai fejezet volt tavaly, amikor már halálos áldozata is volt ennek a jelenségnek. Igaz, ez az Árpád hídon történt, de ott mintha mindenki megmozdult volna. Mit tart a legnagyobb veszélynek ebben a tekintetben, milyen megoldási javaslatok vannak, hol tartunk most, és összességében Óbuda közbiztonságát milyennek ítéli?

Megérkeztek azok a traffipaxok, amelyeket a kerületi önkormányzat a rendőrség számára megvásárolt azért, hogy a Szentendrei útra, majd később a Vörösvári és a Bécsi útra kiépítendő fix traffipaxrendszerben szolgáljanak és a gyorsulási versenyzők ellen fellépjenek. A fővárosi önkormányzat több fix traffipontot már a Szentendrei útra kihelyezett. A kerületi önkormányzat a nyár folyamán ezt folytatja, és további traffipontokat fog kihelyezni, és a most megérkezett traffipaxok alkalmasak lesznek arra, hogy ezeket folyamatosan mozgatva a kerület különböző területén, ezekben a fix traffipontokban elhelyezve megfogják a gyorsulási versenyeket. Ez nagyon jó hír, a képviselő-testület még tavaly döntött arról, hogy erre megfelelő forrásokat biztosít, és idén nyáron ki is építjük ezt a gyorsulásiverseny-ellenes traffipaxrendszert. Ezt a rendőrség fogja üzemeltetni. Ez egy nagyon fontos előrelépés, és ha tetszik, akkor ez még ebben a ciklusban, tehát októberig megvalósuló fejlesztése a kerületi önkormányzatnak a rendőrséggel közösen. Fontos leszögezni, hogy a rendőrség a Belügyminisztériumhoz tartozik, tehát a közbiztonság kérdésében a rendőrség a közterület-felügyelettel és az önkormányzattal együttműködve tud eredményesen dolgozni. Mi elkötelezettek vagyunk a rendőrség állományának segítésében. Azok a rendőrök, akik állományban vannak, több kerületi kitüntetésben és rendszeres pénzügyi támogatásban is részesülnek. Van programunk arra, hogy lakáshoz juttassuk a kezdő rendőröket, és szerintem ezt a programot ki kéne bővíteni. És azt is szeretném megjegyezni, hogy nekünk állandó járőrszolgálatunk van a Dunán, és ennek a rendőrségi–kerületi együttműködésnek jó példája az, hogy nemrégiben a sajnálatos vízi szerencsétlenségben a mi járőrhajónk is részt vett a kutatásban. A kerület közbiztonságát én átlagosnak tekintem, de a kerület rendőrsége, közterület-felügyelete és önkormányzata együttműködik abban, hogy ezt javítsa. Én az állami szervekben partnert szeretnék keresni, és úgy gondolom, hogy a rendőrségben meg is találjuk, hogy a közbiztonság egyre jobb és jobb legyen.

Óbuda lakói számára a közbiztonságon túl a tisztaság is legalább ennyire fontos. Vannak kezdeményezések a tisztaság javítására, például a felelős állattartás égisze alatt bevezetett ingyen zacskóosztogatások a kutyatulajdonosoknak. Ez az akció bevált-e, folytatódik-e, illetve milyen egyéb eszközökkel próbálják javítani a köztisztaságot Óbudán?

Bevált ez az akció, hiszen évente minimum két alkalommal osztunk lebomló kutyapiszokzsákot a kerület gazdáinak, és nemcsak azt osztunk, hanem az osztás közben az Óbudai Kutyás Egyesület, amely még sosem kapott annyi támogatást a kerületben, mint ebben az időszakban, edukál is, próbál hatni is a gazdikra, a helyes állattartásra. Ilyenkor mindig kitelepülnek a kerülettel együttműködő kutyaiskolák munkatársai is, akik segítenek és tanácsokkal látják el a kutyásokat. Ez egy bevált gyakorlat, de emellett több kutyafuttatót is építettünk, illetve modernizáltunk. Szerintem fontos feladat lenne még vízzel ellátni azokat a kutyafuttatókat, ahol ez nincsen. Emellett a köztisztaságnak vannak más oldalai is. Én fontosnak tartom a meglévő szemetesállomány lecserélését, ugyanis az a helyzet, hogy a jelenlegi vödör alakú szemetesekből nagyon gyakran a szél is és a madarak is kiveszik a szemetet, ezért tavaly óta vállaltuk, hogy megújítjuk a teljes közterületi kukaállomány, illetve a teljes közterületi padállomány negyedét minden évben. Ezt a programot tavaly kezdtük el, idén folytatjuk, reményeim szerint a következő két évben is folytatjuk. Az év végére a teljes közterületi kukaállomány fele kicserélődik. Volt olyan kuka, ami nálam idősebb volt, amit kicseréltünk, és én 1979-ben születtem, tehát ennek már ideje volt. Az új szemetesek madárbiztosak, ebből már nem fújja ki a szemetet a szél, és nagyobbak is, mint a korábbiak. Én ettől azért a köztisztaság jelentős javulását remélem.

Egy ilyen beszélgetés természetesen nem lehet alkalmas arra, hogy egy ilyen sokszínű kerületnek az összes problémáját és feladatait áttekintsük. Mi az az egyetlen pont még, amiről szívesen beszélne, ami a tervei között szerepel, mint legfontosabb teendő a következő öt esztendőben?

Én szeretném azt, hogy ha a III. kerület egy békés és nyugodt kerület lenne a választások után is, ahogyan azt mindenki szeretné. Akkor lennék büszke, ha esetleg beszélgetünk öt év múlva is, ha ezt a béke szigetét sikerülne úgy megőrizni, hogy eközben tudjuk fejleszteni a kerületet, hogy elkészül a Harrer sétány, hogy megújítjuk a köztereinket, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy idén bevezettük a nyugdíjas kedvezményrendszert, egy vásárlási utalványt a piacon, hogy támogassuk ezáltal nemcsak a nyugdíjasok közösségét, hanem a piacosok, a magyar termelők közösségét is,. Ha ezt ki tudnánk szélesíteni a rokkantnyugdíjasokra, illetve a nők 40-nel nyugdíjba ment hölgyekre is, akkor biztos, hogy nagyon boldog lennék.