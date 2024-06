Bús Balázs: a pártpolitika helyett az ember van a politikám célkeresztjében

Mi a III. kerület jelenlegi legnagyobb problémája?

A kerületnek az egyik legneuralgikusabb, legproblémásabb kérdés a tömegközlekedés. Ebből a szempontból az elmúlt öt év egy kicsit elvesztegetett időnek tűnik. Nagyon sok mindent elindítottunk 2019 előtt, amit szerintem folytatni kellett volna. Az egyik ilyen a HÉV-nek mind az akadálymentesítése, mind pedig részben a metrósítás előkészítése, de legalábbis a szintbeli kereszteződések megszüntetése és az ezekkel való gondolkodás, foglalatoskodás, itt a kormányzattal való együttműködés is nagyon fontos, ez az, amit újra el kell indítani. A fonódó villamosnak a meghosszabbítása az esztergomi vasútvonalig szintén egy kardinális kérdés, ez a Budapesti Mobilitási Tervben szerepelt. Elvileg úgy volt, hogy 2024-es megvalósítás lett volna ebből, hát ez most már nem lesz, de ezt vissza kell rakni a mobilitási tervbe és meg kell valósítani, ebbe pedig a fővárosi önkormányzattal kell együttműködni. A legnagyobb kérdés az agglomerációból való közlekedés, növekedett az autók mennyisége az elmúlt években, úgyhogy ezt mindenféleképp a városhatáron meg kell fogni, P+R parkolókat kell építeni és őket meg kell próbálni átültetni a kötöttpályás közlekedésre. Ez szerintem a legfontosabb kérdés a következő időszakban. Van, ami ebből 15-20-30 éves távlatban tud csak megvalósulni, de ha nem kezdjük el ennek a tervezését, akkor nem fog soha megvalósulni. És ugyanilyen kérdés az M0 elkerülő szakaszának a befejezése a 10-es és a 11-es út között, ami meg kormányzati és európai uniós forrás felhasználásával kell hogy megtörténjen. Akkor lehet csak kitiltani a tehergépjárműveket meg a kamionokat az észak-budai térségből, és akkor tudjuk ezt a befele jövő áradatot valamilyen szinten megfogni. Ez valóban a legfontosabb kérdés, és minél hamarabb hozzá kell látni ezekhez.

Ugyancsak kardinális kérdés és most már nagyon hosszú évek óta húzódik a Flórián téri felüljáró felújítása. Minden jel arra mutat, hogy ősszel elkezdődhet a munka, viszont információink szerint csak az összeg fele áll rendelkezésre. Ebből mi valósulhat meg? Ön ezt támogatja-e? Hogy fog kinézni a beruházás és mit kell majd elviselniük az óbudaiaknak?

Olyan szinten támogatom, hogy ez 2019-ben már el is indult, a főváros akkor közbeszerzést írt erre ki, a forrás rendelkezésre állt, aztán a végén nem kötöttek szerződést. Iitt is rendkívül sok időt elvesztegettünk, hisz a Covid alatt úgy lehetett volna a felújítást végrehajtani, hogy ne legyen nagyon kemény beavatkozás az észak-budai közlekedésben, márpedig amikor ezt fel fogják újítani, akkor ez fog anomáliákat okozni. Ehhez a forrás rendelkezésre kell hogy álljon, és ezt a fővárosnak nem választási ígéretként kellene megígérnie, hanem már rég el kellett volna kezdenie megvalósítani. Balesetveszélyes, lent a Fürdőmúzeum négy éve be van zárva, nem látogatható, mert a betonelemek esnek le erről a felüljáróról. Ebben is én elvesztegetett éveket látok, és azt sem látom, hogy a polgármester mint fővárosi képviselő ezért ütötte volna ott a költségvetésnél az asztalt.

Említette, hogy az agglomerációból rengetegen érkeznek, és ez a közlekedést igencsak megterheli. Ehhez szorosan kapcsolódik a parkolási rendszernek a helyzete, bővült a parkolási zónák mérete. Ezt ön hogy értékeli, erre szükség volt, ezt lehet-e folytatni, mik a tervek, min változtatna?

Első körben visszaadnám azokat az elvett kedvezményeket, amelyekkel a kerületi lakosok 2019 előtte rendelkeztek. Mi nem azért vezettük be a fizetőparkolást, hogy minél több bevételre tegyünk szert, hanem ezt egy közlekedésszabályozási eszközként tekintettük, és úgy voltunk, hogy elég az, ha ez fenntartható és nullszaldós, és minél több kedvezményt próbáltunk a kerületi lakosoknak biztosítani. Tehát ezt első körben én visszaadnám. A másik pedig, hogy olyan mennyiségben nőtt az autók mennyisége, hogy most már a békásmegyeriek is azt kérik, hogy vezessük be a fizetőparkolást. Én azt gondolom, hogy igenis ki kell terjeszteni a fizetőövezeteket, valamint meg kell fontolni annak a kérdését is, ami már egyes belső kerületekben van, hogy este 6 és 8 órától reggel 8 óráig csak a helyi lakosok kapjanak parkolási lehetőséget. Ezt újra kell gondolni, a kedvezményeket visszaadni és a kerületieknek a közlekedését, parkolását sokkal jobban biztosítani.

Legalább ennyi vitát és érzelmet generált a Római-parti árvízvédelem kérdése, ami szintén évtizedes probléma. Most úgy néz ki, hogy van egy megoldási javaslat, megkérdezték az óbudaiakat is. Ön melyik verziót támogatná, mit szól ehhez a kvázi közvélemény-kutatáshoz?

Pontosítanék, nem kérdezték meg az óbudaiakat. Kiss László 2019-ben a választási kampányában azt mondta, hogy népszavazást fognak tartani a Római-parti gát kérdésében, és nem tartottak népszavazást, majd most a választások előtt egy konzultációnak álcázott adatgyűjtésben megkérdezték az óbudaiakat, hogy hol húzódjon a gát. Ami teljesen egy álkérdés, hisz Karácsony Gergely egy személyben eldöntötte, hogy a Nánási–Királyok útján húzódjon, amivel egyébként nem értek egyet, és úgy adtak ki már erre a létesítményre engedélyeket, hogy nincs hozzá környezetvédelmi hatástanulmány. Nagyon súlyos problémák vannak. 2019 előtt is voltak viták, hogy hol húzódjon a gát. A kerületnek és nekem személy szerint volt egy kompromisszumos javaslatom, ez pedig arról szólt, hogy a kerítés nyomvonalánál húzódjon a gát, ne a parton, ne a Nánási–Királyok útján védjük be ezt a 90 hektárt, és akkor a fák is meg tudnak maradni. Van erre példa, Nagymaroson a kerítés nyomvonalában húzódik a gát. Ez még mindig egy életszerű javaslat. Hallgatnak arról mind a jelenlegi városvezetés, mind a fővárosi önkormányzat, hogy a Nánási–Királyok útján húzódó gát esetében brutális fakivágás történne a Nánási–Királyok útján. De erre már elkezdték egyébként az engedélyeket megkérni, Egy gát nyomvonala alapvetően szakmai kérdés, nem pedig népszavazáson eldöntendő kérdés. Tehát itt a szakmának kéne ebben állást foglalnia. A legfontosabb viszont, hogy a Római-parti érintett területnek milyen övezeti besorolása van, azaz a rendezési tervben mi az, amit engedünk, és mi az, amit nem engedünk. Ezt mi 2019-ben elindítottuk. Én egyetértek azzal, hogy ne épüljenek ott hotelnek álcázott lakások. Más funkciót kell adni ennek a területnek, de ahhoz azt a rendezési tervben módosítani kéne. Elindítottuk, Kiss Lászlóék ezt levették a napirendről. Öt éve Karácsony Gergelyék és Kiss Lászlóék nem beszélnek arról, hogy ők meg akarják akadályozni adott esetben itt a lakásépítéseket. Változtatási tilalom van továbbra is, mint az én időmben. Ez a változási tilalom le fog járni, és ha az övezetet nem módosítják, akkor újra fognak indulni ezek az építkezések, ameyek ellen annyira küzdöttek. Bizonyos szempont azt, hogy a gát nyomvonala hol húzódik, én álkérdésnek tartom, mert a valódi kérdés az, hogy milyen funkciókat engedünk ezen a területen a jövőben.

Számtalan fejlesztés történt Óbudán az elmúlt tíz évben, tehát ciklusokon átívelő időszakról beszélünk. Egy része az ön regnálása alatt készült el vagy került megtervezésre, egy csomó minden folytatódott. Gondolok itt akár a szakrendelő felújítására, a játszóterek korszerűsítésére vagy akár a Mol BuBi elérhetőségének bővítésére, mi az, amire ön büszke és mi az, amit folytatna egy következő ciklusban?

Alapvetően én annak nagyon örülök, hogy azok a projektek, amiket még mi elindítottunk, forrásokat szereztünk rá, megvalósultak. Ebből szerintem az egyik legjelentősebb, a pünkösdfürdői gátnál lévő parknak a megvalósulása, ami Tarlós Istvánhoz köthető. Valóban ilyen a szakrendelőnek a felújítása is, ami az Egészséges Budapest Programban 2019 előtt elindult, több mint 3,5 milliárd forintot biztosított ehhez a kormányzat, és ez is nagyon jó, hogy megvalósult. Ilyen a Táncsics-park beruházás, nagyon sok ilyen játszótér, park, amit még mi indítottunk el. Ennek ellenére van számtalan olyan projekt, ami elindult, meg volt tervezve, maximum még nem volt hozzá forrás rendelve, akár például a Flórián tér felújítása, amit szintén megterveztünk vagy a Harrer-sétány. Ezek azok, amikhez együttműködéseket kell a fővárossal, kormányzattal kialakítani, és akkor ezeket meg kell valósítani. Tehát maradtak tervek a fiókban, és még nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy mi minden tervezést 2014 óta a közösségi tervezésben készítettünk elő és valósítottunk meg. Ez azt jelenti, hogy egy időben azért jóval lassúbb folyamat ennek a megvalósulása, de nagyon nagy mértékben vontuk be a lakosságot. Ez az, amit a jövőben én folytatni szeretnék, és nemcsak a közösségi tervezést, hanem ezt egy kicsit ki akarom bővíteni, és a döntéshozatalban is én egy közösségi döntéshozatalt akarok majd létrehozni. Amit még nem említettem, mert azok is fővárossal közös projektek voltak és ebben a ciklusban valósultak meg, de mi indítottuk el, az a Kiscelli-park meg a kaszásdűlői felújítás is. Egy-két ilyen projektbe egyébként a jelenlegi városvezetés belenyúlt, megváltoztatta a projektet, és van, amit teljesen előnytelen módon, például a Kaszásdűlőnél a Pethe Ferenc téren egy olyan csőrengeteget raktak ki, amitől teljesen fel vannak háborodva az ott élők, nem is értettek vele egyet, azt például a választások után mi azonnal le fogjuk vágni.

Illegális gyorsulási versenyektől volt hangos Óbuda az elmúlt években, tán évtizedekben, amelynek az lett a vége, hogy tragédia is történt az Árpád hídon, halálos áldozata is van ennek az esztelen versengésnek. Milyen Óbuda közbiztonsága és történtek-e változások? Mire van szükség annak érdekében, hogy az itt élők még biztonságosabban, még nyugodtabb körülmények között tudjanak élni?

Alapvetően egy nagyon káros folyamat indult el az elmúlt években. Óbudának a közbiztonsága jelentős mértékben leromlott. Egyrészt elhanyagoltak a közterületeink, nagyon sok hajléktalan jelent meg az utóbbi időben, főleg Békásmegyeren. Aki ott kilátogat az Ezüsthegy oldalára, az szinte egy dzsumbujjá kezd változni. Nem véletlen, hogy a békásmegyeriek azt élik meg, hogy napközben rengeteg hajléktalan pihen a lakótelepen. A térfigyelő rendszert nem tartották karban, nem bővítették a rendszert, az elhasznált kamerákat nem cserélték le, nagy része nem is működik már, és ugyanígy az a korábbi járőrözés, ahol közterület-felügyelő és rendőr közösen járőrözött, az nagyon visszaszorult. Tehát ennek a jelenlétnek a növelése nagyon szükséges lenne. A parkok karbantartására, felügyeletére én egy parkőri szolgálatot fogok létrehozni a következő időszakban. A gyorsulási verseny tekintetében meg sajnos nemcsak az Árpád-hídon, hanem például Békásmegyeren, a pünkösdfürdői kereszteződésben is volt egy nagyon csúnya halálos baleset. Ott mi elindítottuk a VÉDA-rendszernek a kiépítését, ez akkor leállt, most nagyon fontos lenne, hogy újraindítsuk ezt, kell a Belügyminisztériummal az együttműködés, de látható, hogy az a kerület, amelyik az együttműködéseket keresi, meg tud valósítani ilyet. A Komjádi előtt az Árpád fejedelem útján van ilyen sebességmérő kamera, ami fél éve vagy egy éve került ki szintén egy baloldali kerületnél. A legfontosabb az lenne, hogy ezeket az együttműködéseket helyreállítsuk, a másik pedig, hogy ezeket a közbiztonsági lépéseket, amik szükségesek, megvalósítsuk. Volt olyan pályázatunk az elmúlt ciklusban a társasházak részére, ahol pályázhattak kamerarendszerre pont azért, hogy a saját tulajdonukat jobban tudják védeni. Ez is sajnálatos módon leállt, ezt is szívesen újraindítanám.

Sokat elárul egy kerületről, hogy milyen a köztisztasága, nemcsak a közbiztonság fontos kérdés. Milyennek ítéli? Vannak próbálkozások, talán az egyik legutóbbi az, hogy a kutyaürülék összeszedésére alkalmas zacskókat oszt az önkormányzat. Összességében ön most milyennek ítéli meg Óbuda köztisztaságát? Hogyan javítana a helyzeten?

Ha ebben a pillanatban nézem, hogy a kampányidőszakban mi van, akkor azt mondom, hogy javuló állapotot mondhatok. De ha a teljes ötéves ciklust nézem, akkor ez elszomorító. Azt látom, hogy most minden reggel hét órától én kampányolok kint a közterületeken, és hét órakor még nincs eltakarítva a szemét a közterületekről egészen érthetetlen módon. A kutyaürülék-gyűjtőket növelni kellene, a lakótelepeken már megfelelő mennyiség van, de például kertvárosi övezetekben ezt növelni kéne, kutyafuttatókat is kellene létrehozni, és ebben az edukációnak is nagyon fontos szerepe lenne, de a köztisztaság, ahogy a közbiztonság tekintetében sokkal nagyobb odafigyelésre és állandó gondozásra, felügyeletre lenne szükség. A szemeteseknek a felét leszedték nemcsak a III. kerületben, hanem a fővárosban is. Ez is okozza azt egyébként, hogy sokkal több az utcán elhagyott szemét.

Azonkívül, amiket most érintettünk, mi az, amit mindenképpen ki szeretne emelni a programjából? Mi az, amin mindenképpen változtatna, fejlesztene, mi az ön szívügye?

Pont azt szeretem Óbudában, hogy ennyire sokszínű, tehát én nagyon sok mindennel szeretek foglalkozni. Az alapvégzettségem szociális szakember, azt szomorúan látom, hogy az a nagyon jól működő szociális és gyermekvédelmi ellátás, amely Óbudán működött, bizonyos szempontból leépült. Ezt újra meg kéne erősíteni, ki kéne bővíteni. Minden évben hoztam létre idősek klubját, ezt újra elindítanám, mert egyrészt a lakosság demográfiai adatai ezt igényelik, de igazából ebben a városrészben általános kultúraváltásra van szükség minden területen, nagyobb odafigyelésre, és akkor tudunk egyről a kettőre lépni. Az együttműködés is szerintem kimondottan fontos, de ez is a politikai kultúrának a része, hogy nem pártpolitikára fordítom az energiáimat, hanem az ember van a politikám célkeresztjében. Mi korábban azt mondtuk, hogy közösséget építünk. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az a sok óbudai közösség újra működjön, újra támogatást kapjon, erős legyen. A Covid pont azt mutatta meg nekem, hogy ott tudják ezeket a krízishelyzeteket az emberek átvészelni, ahol jól működő közösségek vannak. Ehhez viszont tényleg egy olyan városvezetésre van szükség, amelyik ezekkel foglalkozik és az embert helyezi a célkeresztbe. Akkor, amikor én a közösségi terekkel foglalkozom, akkor mindig Jan Gehl dán építész gondolata van a szemem előtt, aki azt mondta, hogy úgy kell a tereinket újratervezni, újragondolni, hogy az alkalmas legyen az embereknek a találkozásra, merthogy az ember legfontosabb szükséglete a másik ember társasága, és ezért fontosak ezek a közösségi tervezések, ezért fontosak ezek az új közösségi terek, amiket megpróbálunk létrehozni, hogy ebben az óbudaiak jól érezzék magukat,