Kemenesi Gábor: a pandémia után most a hosszú Covidra kell sürgősen gyógymódot találni

A 2023 novembere és 2024 márciusa között készített brit felmérés válaszadóinak 71,1 százaléka azt mondta, hogy legalább egy éve szenved a hosszú Covidtól, 51,3 százalékuknál két évvel, 30,6 százalékuknál pedig három évvel ezelőtt jelentkeztek a koronavírus-fertőzés maradványtünetei. Az angol nemzeti statisztikai hivatal szerint ez másfél millió brit beteget jelent, akik közül 381 ezren kifejezetten rossz állapotban vannak.

"Más vírusfertőzéseknél is közismert, hogy az akut fázis után megmarad néhány tünet, de a hosszú Covid különleges – mondta az InfoRádióban Kemenesi Gábor víruskutató.

"Azért lép ki ezeknek a sorából, mert a Covid teljesen új vírus volt, ráadásul rendkívül hamar ledarálta a bolygót, és hirtelen nagyon sok fertőzést okozott. Még most sem ismerjük teljesen, hogy a működése során, amikor fertőzést okoz a szervezetben, akkor hol, milyen formában hagy maga után különféle tüneteket, gyulladási gócokat, alvászavarokat, egyéb olyan dolgot, aminek még a biológiai hátterét most nem értjük" – mondta a víruskutató, és jelezte, emiatt a hosszú Covid felismerése és gyógyítása is nehéz.

A betegségről először úgynevezett korrelációs adatok érkeznek, amikor például valaki azt mondja, hogy rosszabbul alszik, mióta covidos volt, és ezt följegyzi a tudományt. Utána megnézik, hogy ennek van-e biológiai háttere, és ha van biológiai háttere és találnak tényleges szervi elváltozásokat vagy sejtszintű folyamatokat, akkor lehet keresni rá esetleg gyógymódot is.

"Egyelőre mindig nagyon ködös az a fogalom, hogy hosszú Covid.

Az biztos, hogy létezik, és más vírusfertőzésnél is ismert, csak a Covid-pandémia az egy nagyon új vírus által okozott pandémia volt. Ezt nekünk, tudósoknak most kell megismerni, és erre kell gyógymódokat találni" – mondta Kemenesi Gábor, és emlékeztetett egy korábbi kijelentésére, hogy a Covid-pandémia átcsap a hosszú Covid problémájává, és annak a megértésévé, majd a gyógyszeres kezelésévé. Mint fogalmazott, a hosszú Covid nagyon jelentős tényező most a világban, és a tudomány rohammal próbálja megérteni, és gyógymódot keresni rá.

Simon Williams, a Swansea Egyetem kutatója azt mondta a Guardiannek, hogy a brit felmérés szerint a hosszú Covid szigetországi terjedését bizonyító felmérési eredmények egy krónikus közegészségügyi válságra utalnak.