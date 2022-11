Itt a ma bezáró posták listája - néhányat még próbálnak megmenteni

Országszerte 210 településen összesen 366 posta zár be a téli időszakra. A bezáróhelyek feladatait más kirendeltségek veszik át.

Az érintett posták működésének szüneteltetése létszámleépítéssel nem jár, a nagyjából 740 munkavállalót a környező postákon helyezik el.

Néhány postát még mindig próbálnak "megmenteni". Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere még pénteken is akciózik, közös levélírással próbál nyomatékot adni a Magyar Postának adott ajánlatuknak. Eszerint a postabezárások ellen tiltakozó egyedi bélyegeket gyártattak - a postával – két önkormányzati helyiséget is ingyen adnának bérbe a postának, valamint a gáz- és villanyszámlát is kifizetnék a posta helyett, ha vállalnák, hogy nem zárják be az érintett kerületi fiókjaikat.

A gödi postahivatal megmentéséért petíciót indítottak a helyiek, jelen állás szerint 229-en írták alá.

Fót önkormányzata felajánlotta, átvállalja a Fót-Kisalagi posta rezsiköltségét, ha azzal elérhető, hogy az nyitva marad. A Fót 2 posta megmaradását a polgármester, Vass György levélben kérvényezte a Magyar Postánál.

Korábban mások mellett Dunakeszi polgármestere is tiltakozott a postabezárás ellen, közölve, hogy a település mérete és lakosságszáma alapján eddig is több postára lett volna szükség, amit már évekkel ezelőtt indítványozott.

A megszűnő budapesti posták sora alább olvasható, az országos, teljes lista ebben az Excel-fájlban érhető el (vagy a Magyar Posta honlapjának vonatkozó oldaláról, a szövegben szereplő linkre kattintva).

Bezáró postahivatal Helyette elérhető postahivatal Budaörs 1 - OLK kirendeltség 2040 Budaörs Gervay Mihály utca 9-11. Budaörs 4 posta 2040 Budaörs Sport utca 2-4. Budapest - Árpádföld posta 1162 Budapest XVI. Állás utca 43. Budapest - Csepel 3 posta 1213 Budapest XXI. Szent István út 230. Budapest - Csepel 4 posta 1214 Budapest XXI. Vénusz utca 6. Budapest - Csillaghegy posta 1039 Budapest III. Mátyás király út 24-28. Budapest - Pesterzsébet 2 posta 1204 Budapest XX. Károly utca 132. Budapest - Pesterzsébet 3 posta 1203 Budapest XX. Kossuth Lajos utca 89. Budapest - Pesthidegkút 1 posta 1028 Budapest II. Hidegkúti út 167. Budapest - Rákosliget posta 1172 Budapest XVII. Ferihegyi út 34. Budapest 1 posta 1014 Budapest I. Dísz tér 15. Budapest 104 posta 1104 Budapest X. Kada utca 141. Budapest 119 posta 1117 Budapest XI. Hengermalom út 19-21. Budapest 12 posta 1013 Budapest I. Alkotás utca Déli pu. Budapest 137 posta 1137 Budapest XIII. Szent István körút 10. Budapest 141 posta 1141 Budapest XIV. Mogyoródi út 122-124. Budapest 145 posta 1145 Budapest XIV. Amerikai út 25. Budapest 15 posta 1015 Budapest I. Batthyány utca 1. Budapest 23 posta 1023 Budapest II. Török utca 2. Budapest 26 posta 1026 Budapest II. Kelemen László utca 14/b. Budapest 53 posta 1053 Budapest V. Múzeum körút 31-33. Budapest 65 posta 1062 Budapest VI. Andrássy út 53. Budapest Budagyöngye 125 posta 1026 Budapest II. Szilágyi Erzsébet fasor 121. Budapest Rózsadomb Center posta 1025 Budapest II. Törökvész út 87-91

(A nyitókép illusztráció.)

Nyitókép: MTI/Balázs Attila