Irán – a tűzszünet miatt kerülhet bajba a Trump-kormányzat

A Kongresszus felsőházának fegyveres erők bizottságának csütörtöki ülésén Pete Hegseth hadügyminiszter úgy érvelt, hogy a tűzszünet napjait nem lehet a konfliktus aktív napjai közé számolni.

„Jelenleg tűzszünet van érvényben, a mi értelmezésünkben a hatvan napos óra megáll a tűzszünet idején” – fejtette ki a miniszter.

A 1973-as háborús jogkörökről szóló törvény szerint, ha az Egyesült Államok hatvan napnál hosszabb ideig érintett egy katonai konfliktusban, akkor a folytatáshoz a Kongresszusnak kell jóváhagyást adni, illetve kihirdetnie, hogy az ország hadban áll. A jogszabálynak ugyanakkor van egy kitétele, ami a Kongresszus tájékoztatása mellett további harminc napot ad az elnök számára haladékként arra, hogy az adott konfliktust lezárja.

Tim Kaine demokrata szenátor úgy foglalt állást, hogy nem ért egyet a miniszter érvelésével, és a gondolatmenetet alkotmányellenesnek mondta.

Az amerikai haderő február 28-án indított katonai műveletet Irán ellen, ami azt jelenti, hogy a hatvan nap csütörtökön letelt, ugyanakkor április 13-án hivatalosan tűzszünet lépett életbe, amióta Irán területe ellen nem hajtottak végre amerikai katonai műveletet.