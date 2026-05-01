ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
310.09
bux:
0
2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Amerikai Egyesült Államok Capitoliuma, a szövetségi kormányzat törvényhozó ágának székhelye Washington DC-ben.
Nyitókép: Getty Images/John Baggaley

Irán – a tűzszünet miatt kerülhet bajba a Trump-kormányzat

Infostart / MTI

Vita alakult ki az amerikai szenátus bizottsági meghallgatásán arról, hogy az Iránnal életbe lépett tűzszünet időszaka beleszámít-e a katonai konfliktus időtartamába, aminek hatvanadik napja után az adminisztrációnak a Kongresszus jóváhagyását kell kérnie.

A Kongresszus felsőházának fegyveres erők bizottságának csütörtöki ülésén Pete Hegseth hadügyminiszter úgy érvelt, hogy a tűzszünet napjait nem lehet a konfliktus aktív napjai közé számolni.

„Jelenleg tűzszünet van érvényben, a mi értelmezésünkben a hatvan napos óra megáll a tűzszünet idején” – fejtette ki a miniszter.

A 1973-as háborús jogkörökről szóló törvény szerint, ha az Egyesült Államok hatvan napnál hosszabb ideig érintett egy katonai konfliktusban, akkor a folytatáshoz a Kongresszusnak kell jóváhagyást adni, illetve kihirdetnie, hogy az ország hadban áll. A jogszabálynak ugyanakkor van egy kitétele, ami a Kongresszus tájékoztatása mellett további harminc napot ad az elnök számára haladékként arra, hogy az adott konfliktust lezárja.

Tim Kaine demokrata szenátor úgy foglalt állást, hogy nem ért egyet a miniszter érvelésével, és a gondolatmenetet alkotmányellenesnek mondta.

Az amerikai haderő február 28-án indított katonai műveletet Irán ellen, ami azt jelenti, hogy a hatvan nap csütörtökön letelt, ugyanakkor április 13-án hivatalosan tűzszünet lépett életbe, amióta Irán területe ellen nem hajtottak végre amerikai katonai műveletet.

vita

irán

tűzszünet

kongresszus

szenátus

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Ilyen lesz a júliusban megnyíló Biodóm
Vízesés, állatok, rengeteg növény egy pihenőparkban, ráadásul a látogatásához még kiegészítő belépőjegy sem lesz szükséges. A Biodóm hamarosan megnyíló ősvadon részéről beszélt az InfoRádióban Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Távozik a Magyar Honvédségtől Porkoláb Imre dandártábornok

Közös megegyezéssel távozik a Magyar Honvédség kötelékéből Porkoláb Imre dandártábornok, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának munkatársa. A jelentős hazai és nemzetközi karriert befutott tiszt hivatásos szolgálati viszonyának megszüntetéséről szóló határozat csütörtök este jelent meg a Magyar Közlönyben, ezt a Telex szúrta ki.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos függőséget vett a nyakába Magyarország: kiderült, mekkora árat fizetünk a keleti szuperhatalom terjeszkedéséért

Honnan jött, hol tart most a kínai gazdaság?  A Pénzcentrum Szunomár Ágnest, a Corvinus Egyetem Globális Tanulmányok Intézetének vezetőjét kérdezte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Essa Suleiman charged with attempted murder after two Jewish men stabbed in Golders Green

The 45-year-old is accused of attacking Shloime Rand, 34, and Moshe Shine, 76, in north London on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 1. 10:06
„Olaj hullik az égből” – ökológiai katasztrófa Tuapszéban
2026. május 1. 06:00
Bepörgött a motoros, rendőrök tudták csak leállítani – videó
×
×