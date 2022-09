Hiába a lehűlés és az eső, tovább csökkent a Balaton vízszintje – videó

Az esőzések és a lehűlés dacára is csökken a Balaton vízszintje – írja az sonline.hu. A lap videót is forgatott a parton, ebből is kiderül, hogy az elmúlt években látottnál sokkal lejjebb van a vízszint.

Emlékeztetnek, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint 1901 óta a legszárazabb hét hónapon vagyunk túl. Jelenleg 69 centiméter a Balaton vízállása, a siófoki vízmércénél hétfőn 72 centimétert mértek, ami még az augusztus végi 78 centiméterhez képest is jelentős csökkenés.

