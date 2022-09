Ősszel akár több üzlet is bezárhat, mint a koronavírus-járvány alatt

Méretüktől függően sokszorozódhatnak a vendéglátóegységek költségei az energiaválság alatt – mondta az InfoRádiónak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

A kis- és a nagy típusú éttermekre is ugyanolyan rossz hatással van az energiaár-robbanás. A nagyobb éttermek esetén önmagában is több a költség. "Tudok olyan étteremről, ahol mondjuk az augusztusi áramszámla 22 millió forint volt. Azért annak komoly forgalmat kell produkálni, hogy csak az áramszámlát ki tudja termelni, és akkor még a gáz hozzá se jött. Én azt mondom, hogy a baj mind a két szegmensben nagy" – mondta Kovács László.

Sorra zárnak be a 30-40 éven át nyitva tartó éttermek – tette hozzá Kovács László. Sopronban egy étterem negyven év után zárt be, "mert képtelen volt kitermelni, illetve áthárítani azt a megnövekedett költséget, ami a rentábilis működéshez szükséges lenne". Mint mondta: a vendégek számára bizonyos szintig el lehet mondani azt, hogy kényszerűségből emelünk, de amikor elfogy a vendégek zsebéből is a pénz – és sajnos most ez várható –, akkor van igazán gond.

Ugyanis nincs hova emelni, mert nincs kinek.

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint béke esetén lesz esély a gazdaság normalizálódására. A 2008-as válság sem alapvetően gazdasági, hanem inkább pénzügyi válság volt, Magyarországon éppúgy, mint az egész világon.

"Ha ezt összehasonlítjuk a mostanival, akkor azt látjuk, hogy azért mindenkinek megmaradt a munkahelye, normálisan bejárhatott dolgozni, megkapta a fizetését. Mégis körülbelül 6-7 év kellett ahhoz, hogy a forgalmát tekintve, változatlan áron, a vendéglátás ugyanazt produkálja, mint a válság előtt. Tehát 2008 után 2015-re érte el a forgalom a válság előttit. Azt hittük, hogy az elmúlt két évben dúló Covid-válságnál rosszabb már nem lesz, és ha azt túléljük, akkor reménykeltő visszatérésre van lehetőség" – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ Még a járványnál is drasztikusabb időszak vár a vendéglátóiparra Az infláció, a munkaerőhiány és a megnövekedett rezsiköltségek miatt a szállodák negyede és a vendéglátóhelyek...

A koronavírus-járvány okozta nehézségek miatt 51 ezer üzletből 3400 döntött a bezárás mellett – tette hozzá Kovács László, aki szerint ősszel jóval több egység hagyhat fel eddigi tevékenységével.

Nyitókép: Stefan Jerrevang