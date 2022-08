Még a járványnál is drasztikusabb időszak vár a vendéglátóiparra

A belföldi turizmusban a szállodák idén nyáron egy picit erősebb forgalmat vártak. A tavalyi év nagyon erős volt, de az idei is elfogadható, talán a várakozások alatt volt egy picivel. Ugyanakkor a külföldi vendégéjszakák száma, különösen Budapesten, abszolút elfogadható volt – mondta az InfoRádióban Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ pontos adatai nem állnak a szövetség rendelkezésére, ugyanakkor a tagszállodáknál idén főleg Budapesten nyolcvanszázalékos forgalmat lehetett látni a nyár folyamán. A szövetség tiszteletbeli elnöke szerint "bár ez nem éri el a 2019-es rekordévet sem forgalmában, sem pedig az átlagárban, ettől függetlenül nem panaszkodhatunk".

Az energiaárak növekedése, illetve a munkaerőhiány miatt továbbra is nehézségekkel küzdenek a szállásadók, a különböző vendéglátóegységek.

"Az egész évet jellemezte eddig az a küzdelem, amit a munkaerőért folytattunk mind mennyiségben, mind pedig minőségben.

Nem találunk megfelelő munkaerőt, ugyanakkor az őszi időszak ebben hozhat változást" – mondta Flesch Tamás. Szerinte ez "keserű változás" lesz, mert attól lesz több munkaerő, hogy elbocsátások lehetnek a turisztikai szakmában, hiszen a számítások alapján rengeteg vendéglátóegység, illetve szálloda fog elgondolkozni a téli időszakban a nyitvatartáson.

"Magas a költségnövekedés, különös tekintettel az energiaárakra, nyolcszorosát-tízszeresét fizetjük a tavalyi évnek, így ezeket nem lehet tartani. A vidéki wellness szállodák esetében ez több százmillió forintos éves plusz kiadást lehet. Egy budapesti, városi hotelnél is 100-150 millió forintos többletköltség" – mondta. Mivel ezek nem kigazdálkodhatók, számítani lehet a bezárásokra, mert többen elgondolkodnak majd azon, melyik a kisebb veszteség, de a bezárás mindenképpen veszteséget jelent.

Flesch Tamás szerint nagyon nehéz most megmondani, hányan döntenek így.

"A vendéglátóiparban ez akár 30-50 százalékos arány is lehet, de a szállodaiparban is elérheti a 20-25 százalékot."

A szövetség elnöke ugyanakkor hozzátette: "Láttuk a történelemben, hogy még a legnagyobb problémák után is újraéledt, és egészen biztos, hogy turizmus, vendéglátás, szállodaipar lesz továbbra is, de ez most egy nagyon komoly és nagyon nehéz időszak lesz."

Szerinte ez sokkal nehezebb lesz, mint a járványidőszak, mert valószínűleg többeket fog arra kényszeríteni, hogy pályaelhagyók legyenek vagy felhagyjanak a vállalkozásukkal. "Egy biztos, hogy ez hosszú és nehéz tél lesz, és abban sem reménykedünk, hogy 2023 egy csodaév lesz" – jelentette ki.

Árnövekedés a vendéglátásban

A vendégek jó része tapasztalhatta, hogy egy szoba áráért vagy egy fogásért idén nyáron már többet kellett fizetni, mint például tavaly, vagy az előző hónapokban. Flesch Tamás azt mondta, a vendéglátóiparban még elképzelhető ősszel az árnövekedés, ha erre lesz fizetőképes kereslet. A másik nagy probléma a fizetőképes kereslet megtartása vagy növelése, hiszen az inflációs nyomás nemcsak Magyarországra, hanem az Európára is kihat.

"Nem hiszem, hogy nagyon komoly áremelkedés tud ezek után jönni. Valószínűleg nem ez a megoldás, hanem

csökkenniük kell a költségeknek ahhoz, hogy történjen valami pozitív a szakmában."

A szövetség tiszteletbeli elnöke megjegyezte: folyamatosan beszélnek a kormánnyal, leveleket írnak, ugyanakkor "józan állampolgárként" látják, hogy a kormánynak is "elképesztő szűk a mozgástere", és annyi helyen kellene most segítenie, hogy kis esélyt látnak a komolyabb támogatásra.

A szektor csak jelképes segítséget kaphat, de az is jólesne az ott dolgozóknak ahhoz, hogy azt lássák, szükség van rájuk. Nemcsak arról van szó, hogy vállalkozások mehetnek tönkre, hanem emberek kerülhetnek az utcára – tette hozzá.

