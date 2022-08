Online oktatás jöhet a rezsiköltségek emelkedése miatt

Az Index arról számolt be a Népszava információi alapján, hogy a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem vezetése novembertől márciusig tartó távoktatásra készül. Így próbálnak spórolni a rezsiköltségekkel. A portál az ATV-re hivatkozva idézi Nagy Erzsébetet, a Pedagógusok Demokratikus Szervezetének (PDSZ) országos választmányi tagját, aki szerint ez a lépés „sajnos nem volt váratlan”, és nemcsak a tanárok, hanem a szülők is attól tartanak, hogy ugyanez más intézményekben is bekövetkezhet.

A szakszervezeti vezető úgy látja hogy az oktatási intézményekben a költségvetési keretek annyira rögzítettek, hogy ilyen mértékű rezsiár-emelkedést nem tudnak elviselni.

Úgy tudni azonban, hogy egyelőre még nincs konkrét döntés az átállásról. Az ATV értesülés szerint az ELTE-n most azt vizsgálják, hogy a november és március közötti gyakorlati órákat és labormunkákat át tudnák-e csoportosítani a tanév első két hónapjára.

Az Index úgy értesült, hogy az egyetem eddig már többször is igényelt állami támogatást a fűtés korszerűsítésére, de eddig még nem kapott erre pénzt. Az egyetem egyike azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek továbbra is állami és nem alapítványi fenntartásúak maradtak. Ezzel szemben a modellváltáson átesetteket a kormány a következő öt évben összesen mintegy 1,8 ezer milliárd forinttal támogatja – emlékeztet a lap.

