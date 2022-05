Miniszteri meghallgatások: itt az eddig ismert államtitkár-jelöltek listája

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy eddigi parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, Orbán Balázs a jövőben politikai igazgatóként a miniszterelnök mellett fog dolgozni, így a következő négy évben Fürjes Balázs – eddigi Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár – tölti be ezt a posztot. A közigazgatási államtitkárságnál nem tervez változást, továbbra is Janó Márk Ádám államtitkár fogja ezt a feladatot ellátni. A budai vári beruházásokért továbbra is Fodor Gergely kormánybiztos felel majd. György István marad a területi közigazgatásért felelős államtitkár, és továbbra is számít civil ügyekben Szalay-Bobroviczky Vince helyettes államtitkár munkájára. A jövőben is Gyopáros Alpár felügyeli majd a Modern Városok Programot és a Magyar Falu Programot.

Palkovics László technológiai és ipari miniszterjelölt közölte, hogy Koncz Zsófia parlamenti államtitkárként dolgozik majd, míg Vitézy Dávid a közlekedésért, Steiner Attila az energetikáért és a klímaügyekért, Kutnyánszky Zsolt az iparpolitikáért, foglalkoztatásért, digitalizációért, Raisz Anikó a környezetvédelemért felelhet államtitkárként. A közigazgatási államtitkár Gazsó Balázs lesz a Technológiai és Ipari Minisztériumban.

Varga Mihály pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az államháztartásért továbbra is Banai Péter Benő, az adópolitikáért pedig Izer Norbert felel majd államtitkárként.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter-jelölt tervei szerint helyettese és egyben egyik államtitkára Fónagy János lenne, másik két államtitkára pedig Lóga Máté és Túri Anikó.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a honvédelmi miniszteri poszt várományosa elmondta: parlamenti államtitkárának Vargha Tamást, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzését felelős államtitkárát kérte fel, aki korábban már betöltötte a HM parlamenti államtitkári posztját. A tervek szerint Maróth Gáspár, aki eddig védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos volt, a jövőben a honvédelmi tárcánál folytatja munkáját.

Pintér Sándor belügyminiszter közölte: parlamenti államtitkára Rétvári Bence lesz, Papp Károly rendészeti államtitkár más beosztást kap, a rendvédelmi szervek felső vezetésében pedig nem tervez személyi változtatást. A minisztériumban dolgozik majd Fülöp Attila korábbi szociális ügyekért felelős államtitkár is. Az Országos Kórházi Főigazgatóság élén továbbra is Jenei Zoltán segíti a belügyminisztert. Köznevelési államtitkárként Maruzsa Zoltán foglalkozik majd a szakterülettel.

Lázár János építési és beruházási miniszterjelölt is bejelentette: helyettese és parlamenti államtitkára Csepreghy Nándor, közigazgatási államtitkára a Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatalt vezető Juhász Tünde, építésügyi államtitkára pedig Lánszki Regő építészmérnök lesz.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterjelölt arról számolt be, hogy szervezete a Miniszterelnökséghez tartozik majd, munkáját pedig három államtitkár segíti: az uniós fejlesztéspolitika területével Ágostházy Szabolcs, a parlamenti államtitkári feladatokkal Latorcai Csaba, a területfejlesztési területtel pedig Mayer Gábor foglalkozik majd.

Csák János, a kultúráért és innovációért felelős miniszteri poszt várományosa egyedül arról beszélt, hogy Hoppál Péter felel majd a kulturális ügyekért, de meghallgatáson ott ült a társaságában György László, Hankó Balázs, Pölöskei Gáborné és Vitályos Eszter is.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyelőre annyit közölt, hogy a paksi beruházásért korábban tárca nélküli miniszteri rangban felelős Süli János, a KKM államtitkáraként folytatja munkáját.

Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak átvételéről szólva azt mondta, a munkát Papp Károly, a Belügyminisztérium korábbi államtitkára irányítja majd.

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, Varga Judit igazságügyi miniszter és Nagy István agrárminiszter nem beszélt arról, hogy kikkel fog a jövőben együtt dolgozni.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos