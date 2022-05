Számok, feladatok, vízió - Nyolc miniszter már túl az első vizsgákon

A szerdai nap folyamán Orbán Viktor hamarosan hivatalba lépő kormányának miniszterjelöltjeit hallgatták meg a területük szerint illetékes parlamenti bizottságok.

Szijjártó Péter a paksi atomerőművi beruházásért is felelős külgazdasági és külügyminiszterként a gazdasági, valamint a fenntartható fejlődés bizottságában is beszélt új felelősségi területéről, hangsúlyozva, hogy mára az energetikai kérdések "kőkeményen" politikaiakká váltak, ez indokolta, hogy ő vegye kézbe a területet, de az eddigi Paks-miniszter Süli János államtitkári rangban mellette marad. Bejelentette azt is, a Roszatom biztosította arról, hogy 2030-ban beüzemelhető lesz az új atomerőművi blokk. Erről itt írtunk részletesebben.

Szintén folytatja a belügyi tárca élén Pintér Sándor, aki viszont megkapta feladatul az oktatási és az egészségügyi terület irányítását is. A portfólióbővülés miatt őt sem csak a honvédelmi és rendészeti bizottság hallgatta meg. Leszögezte, a minisztériumi struktúráról Orbán Viktor miniszterelnök döntött, ugyanakkor emlékeztetett, 1945 előtt tartozott már belügyminiszterhez a két extra terület, amelyek irányításában a következő négy évben

"tudományos tanácsok" lesznek a segítségére.

Pintér Sándor bejelentette egy 1000 fős csengeri börtön megépítését, állatrendőrség viszont közlése szerint nem lesz. A népjóléti bizottság előtt arról szólt, hogy a tanárok polgári engedetlensége számára ismeretlen fogalom, a sztrájk viszont megengedett eszköz, ugyanakkor a rendőrök bére sem jobb, mint a pedagógusoké, lesz tehát tennivalója, amint Magyarország erősödik. Jelezte, az iskolai eredmények alapján úgy tűnik, az egyházi intézményekre nagyobb szerep hárulhat a jövőben.

A kormányzásba unióspénz-ügyi és területfejlesztési miniszterként visszatérő Navracsics Tibor feladata az lesz, hogy felgyorsítsa a Magyarországnak járó EU-s források kifizetését, illetve hogy fejlesztés tekintetében egységként kezelje Budapestet a főváros 50 kilométeres agglomerációjával. Meghallgatásain arról is beszélt, hogy

nem feltétlenül egymáshoz kell mérni és fejleszteni a hazai régiókat,

mivel például az Észak-Dunántúl már Burgenlanddal áll versenyben, nem az ország leszakadottabb régióival. Munkaszervezési szempontból a Miniszterelnökség alá tartozik majd a tárca.

Varga Judit folytatja az igazságügyi tárca élén. Bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy a kormány továbbra is EU-tagként képzeli el Magyarországot, miniszterként pedig a magyar emberek érdekeit kívánja védelmezni abban az Európai Unióban, amelynek viszont meg kell változnia - olvasható az MTI tudósításában.

A Benkő Tibort váltó honvédelmi miniszter

növelné Magyarország harcoló állományának létszámát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megígérte, üzleti érdekeltségei miatt fennálló összeférhetetlenségét megszünteti.

A Szalay-Bobrovniczky Kristófhoz hasonlóan új kormánytag Csák János ugyanúgy volt korábban londoni nagykövet és vállalatvezető is. Az innovációs és kulturális tárca kerül a kezébe, amelyet bizottsági meghallgatásán "jövőminisztériumnak" nevezett.

Nagy Márton is új kormánytag lesz, MNB-alelnöki múlttal lett Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója, gazdaságfejlesztési miniszterjelöltként az alábbiakról beszélt:

az euróbevezetés nem kormányzati cél középtávon sem

2030-ig 3,5 százalékkal kell jobban növekedni az EU-átlagnál ahhoz, hogy az átlaghoz képest 76-ról 100 százalékra fejlődjön az ország

a hiánycél 4,9 százalékon marad idén, jövőre 3,5 százalék lesz

az építőanyag- és az élelmiszerkereskedelmi, valamint -ipari szektorban magyar többségi tulajdon kell a bank- és biztosítási szektor mintájára.

Rogán Antal munkáját folytató miniszter lesz a Miniszterelnöki Kabinetiroda élén, de megkapja a titkosszolgálatok felügyeletét Pintér Sándortól. Ezt részletesen is megindokolta szerdán, valamint elárulta, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőre új feladat vár.

A meghallgatott miniszterjelölteket az adott bizottságok kormánypárti többsége mind "átengedte" a szerdai vizsgákon. A meghallgatások csütörtökön továbbiakkal folytatódnak - felkészül: Lázár János, Gulyás Gergely, Varga Mihály és Palkovics László.

