Orbán Viktor: azon dolgoztam, hogy ne ellenségeket, hanem barátokat gyűjtsünk

A teljes interjút itt lehet visszahallgatni.

Orbán Viktor az interjú kezdéseként különlegesnek nevezte az orosz elnökkel folytatott keddi találkozót, ami a 12. volt a sorban. A különlegességét a nemzetközi helyzet adta, ami most elég feszült állapotban van. A céljuk az volt, hogy jó orosz–magyar megállapodásokat kössenek, de a találkozó fókuszában mégis az orosz–ukrán ügyben fennálló katonai feszültség volt.

Magyarország nem meghatározó szereplője a világpolitikának - "ez még odébb van, ha egyáltalán" -, de mivel Magyarország NATO-tag és uniós ország, része a konfliktusmezőnek - fogalmazott a kormányfő. Ugyanakkor a magyar modell eltér a legtöbb uniós és NATO-tagállam politikájától, ami azt mondja, hogy e tagságaink mellett lehetséges jó és sikeres kapcsolatokat ápolni Oroszországgal. "Van még hasonlóan gondolkodó ország: ha valaki megnézi a német-orosz gazdasági adatokat, ott dúl a szerelem, vagy ha nem is a szerelem, de a biznisz" - fejtette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy Franciaországban is törekszenek a jó orosz kapcsolatokra.

"Amikor pedig ilyen jegesedés van, beáll a jégkorszak a kelet és nyugat közti viszonyban, akkor megnő a jelentősége az ilyen országoknak, mint Magyarország, mert

alkalmasak vagyunk jégtörőnek. (...) És ha a feszültséget csökkenteni akarjuk, akkor tárgyalni kell. Sokat és hosszan fogunk tárgyalni az oroszokkal"

és ennek az első lépését Magyarország tette meg - jelentette ki Orbán Viktor, megjegyezve, hogy a német kancellár és a francia elnök is, úgy tűnik, nemsokára megy tárgyalni az oroszokkal.

A magyar miniszterelnök azt mondta, tolmácsok társaságában tett kilenc javaslatot Vlagymir Putyinnak, ebből nyolcban megállapodtak, egyet eltettek későbbre. Megjegyezte, 13 évnyi munkát fektetett abba, hogy Oroszországgal jó viszony legyen, és úgy tűnik, ez működött.

Megjegyezte, Magyarország azért is tehetett javaslatokat Oroszországnak - ahogy a találkozót követő sajtótájékoztatón fogalmazott, a békemisszióban -, mert van súlya és tekintélye, ugyanis a magyar érdek az önálló külpolitikánk révén jelen van a világban és a gazdaságban különösképpen így van ez. "Bár a baloldali kormányok idején mindig kivinni akarnak - idejönnek, megveszik a piacainkat vagy a legfontosabb stratégiai cégeinket és kiviszik a profitot -, ma nem ez van. Most ide mindenki hozni akar, itt mindenki befektetni akar, a világ legnagyobb gazdaságai keresik az együttműködést Magyarországgal. Kitartottunk bizonyos kérdésekben még Európával szemben is, például genderügyben, kevesen merik megtenni, hogy ilyen konzekvensen állnak ki az állampolgáraik érdekeiért, mint mi" - fejtette ki a miniszterelnök.

Energiafüggetlenség

2030-ra szeretné a kormány energiafüggetlenné tenni az országot. Ezen sokszor mosolyognak Orbán Viktor szerint, főleg a baloldalon, pedig az ország már most klímabajnok. Az energiarendszer fenntartása viszont a rezsicsökkentéssel együtt csak orosz gáz segítségével lehetséges. Vásárolunk LNG-t, de ennek a mennyisége nem elegendő és drágább, mint az orosz gáz - mutatott még rá.

"Ősszel Szijjártó Péter hosszú távú szerződést kötött 4,5 millió gáz évenkénti szállításáról, ráadásul Ukrajna elkerülésével. Most azt javasoltuk, hogy ezt 1 milliárd köbméterrel toldjuk meg. Majdnem sikerült megállapodnunk,

még Szijjártó Péternek kell futnia pár kört"

- fogalmazott a kormányfő.

"Amikor egy ilyen szerződés megkötését javasoltam, másfél évvel ezelőtt, akkor az aktuális nemzetközi hangulat miatt még azt gondolta minden megkérdezett magyar szakember, hogy majd lesz elég kínálat és a piacon olcsóbban lehet választani. De akkor a külügyminiszterrel úgy döntöttünk, hogy nem lehet kizárni ennek az ellenkezőjét, és kell a hosszú távú megállapodás – és most lám, Nyugat-Európa attól szenved, hogy nem tud elég gázt vásárolni és nincsen hosszú távú szerződéseik."

Oltóanyaggyártás

Palkovics Lászlónak az év végére meg kell oldania, hogy Debrecenben működjön az oltóanyaggyár első eleme. Ennek a koronavírus elleni vakcinán kívül a gyerekeknek való oltásokat is gyártania kell, mert ezeket most külföldről vásároljuk, pedig jobb lenne az önellátás - mondta Orbán Viktor. "Úgy látjuk, hogy Szputnyikból és Szputnyik Lightból nagy kereslet lesz, és nagyobb, mint az orosz kapacitások. Ha a kereslet így marad, akkor velük együttműködésben tudunk orosz oltóanyagot gyártani és el tudjuk adni."

Elhangzott: az EU most vizsgálja, hogy az uniós ellátás biztosítására hol tudna a közösségen belül gyártókapacitásokat létesíteni. "Ezt egy francia ember méri fel, nála jelentkezett a kormány, hogy Debrecent vegyék bele az uniós rendszerbe" - mondta a miniszterelnök.

A Pfizer-féle koronavírus-gyógyszerről azt mondta: venni tudunk, gyártani csak akkor, ha a Pfizer keres új gyártóhelyszíneket a mostaniak mellé, ezt most még nem tudjuk.

Gyermekvédelmi törvény

Brüsszelben olyan, hatalmas befolyással rendelkező emberek is ülnek, akik egy római birodalom szerinti európai birodalom létrehozásában gondolkodnak. Ez Európa egyik történelmi hagyománya, a másik viszont a nemzetállami múlt.

Orbán Viktor szerint Magyarországnak mindig csorbult a függetlensége, ha birodalmi alapú szerveződés volt, ezért a nemzetállami létet támogatja, de Brüsszel más állásponton van ebben az ügyben. És a birodalomépítéshez az kell, hogy minél több jogot vegyenek el a tagállamoktól.

"Van egy alapszerződés, de lopakodó módosításokkal, például bírósági ítéletekkel, folyamatosan átlapátolják a jogköröket brüsszeli hatáskörbe."

Úgy véli, ilyen téma az LMBTQ és ezért támadják a magyar családtörvényt. Orbán Viktor szerint Brüsszel azzal zsarol, hogy aki nem vezeti be a Brüsszelnek tetsző LMBTQ-szabályokat, nem engedik be a propagandát az iskolákba, az nem kap pénzt. Ám "Magyarországon és Lengyelországon túl a többi tagállam érdekét is sérti ez a jogátvételi gyakorlat, és nekünk azon kell dolgozni, hogy több állam álljon a két hátsó lábára és mondja: nem engedjük, hogy a jogainkat átvegye Brüsszel."

A különböző magyar politikai oldalak uniós kapcsolatairól az idei országgyűlési választás közeledtével kifejtette: ezek a brüsszeli, birodalompárti emberek "szeretnék, ha Magyarországon szervilis kormány lenne, a baloldal pedig nyíltan bemondja, hogy főnyeremény lenne Brüsszelnek az ő győzelmük. De mi a magyar érdekeket tartjuk szem előtt és azt szeretnénk, ha a nemzeti érdekeket szem előtt tartó nemzeti kormány maradna."

Egy kérdésre válaszolva azt mondta, a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány igazgatója "kikotyogta", hogy hogy működik a brüsszeli befolyásolás: megszabnák, hogy ha külföldi magyar témákról akar írni, kivel kell beszélnie. Érthető, hogy próbálkoznak, jegyezte meg a miniszterelnök, hiszen "Magyarország sikeres, visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, a 25 évnél fiatalabbak jövedelme mostantól jövedelemadó-mentes, ez utóbbi Lengyelországon kívül sehol nincs így Európában. Családtámogatási rendszerünk párját ritkítja Európában, büszkék lehetünk rá" - fejtette ki Orbán Viktor.

"Még nem mi vagyunk a világ legjobban kormányzott országa, lehet a dolgokat jobban csinálni, de összességében Magyarországon mindenki minden évben egy lépést mehet előre.

Erre büszkék lehetünk és ez helyes is. Erre jönnek mindenféle újságírók és blődli dolgokat írnak rólunk. De ennek politikai jelentősége nincs, mert a tények számítanak a moszkvai és a brüsszeli hosszú asztalnál is, és azok az eredményeink. Meg a jogaink számítanak, amelyekért kiállunk - ennek eredményeként a magyar érdekeket mellőzni vagy átlépni nem lehet, ahogy a lengyelekét sem."

Márki-Zay Péter vagyonnyilatkozata és az abban nem szereplő 50 millió forintos, a kampányára kapott alapítványi támogatásra vonatkozó kérdésre Orbán Viktor azt válaszolta, hogy mivel halad Magyarország, ezért nem igaz az, amivel a baloldal váldolja a kormányt.

"Az emberek a felmérésekben 60-70 százalékos arányban azt mondják, javult az életük és emellett azt is mondják, hogy a személyes kilátásaik is jók. Persze az ügyészségnek és a rendőrségnek észnél kell lenni, de Magyarország előre megy és nem hátra. Magyarország legkorruptabb kormánya a Gyurcsány- és Bajnai-kormány volt" - jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy egy korrupciótól szenvedő ország képe nem úgy fest, mint a mostani, sikeres Magyarországé.

Járványügyben Orbán Viktor azt mondta, hogy meglátása szerint a szorongás és a félelem kezd elpárologni a magyarok életéből: mivel itt az oltás és a vírus egyre gyengébb, ez a helyzetet valahogy elviselhetőbbé teszi a járványt. "Ezért is tudtuk megtenni, hogy a szigorítás most nem indokolt és 2 oltással maradhat a védettségi igazolvány május elsejéig. A nemzetközi helyzet is erre mutat."

