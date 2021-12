Orbán Viktor: az egyetemek fejlesztésével Európa legjobbjai közé kerülhetünk

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi uszoda megnyitó ünnepségén tartott beszédében a kormányfő kiemelte: 2010 előtt a magyar sport a megszűnés szélén állt, olyan állapotok voltak az infrastruktúra, a szakemberképzés és a finanszírozás tekintetében, hogy aggódni kellett, "a nemzeti büszkeségünk egyik fontos tartóoszlopa", a magyar sport elfogy. Emlékeztetett: 2010 óta 2100 milliárd forintot költöttek sporttámogatásra, az igazolt sportolók száma 560 ezer lett.

A most átadott uszoda nemcsak Gödöllő büszkeségét növeli, hanem az egész országét. Fontos, hogy ha új dolgot építenek, azt olyan színvonalon kell tenni, hogy Európa bármely országában megállja a helyét, de egyedi is legyen - vélekedett. Úgy látja, ez az uszoda egy magyar épület, "nem egy kockát építettek fel", kívülről ránézve is rögtön látni, hogy illeszkedik abba, amit magyar építészeti hagyománynak neveznek.

A kormányfő felidézte: nagy fejlesztési tervük volt az uszodákkal kapcsolatban, ezt az úszószövetség dolgozta ki és a kormány elfogadta, de a járvány derékba vágta a terveiket. A cél, hogy minden iskolás gyerek tudjon úszni, a legtehetségesebbek versenyszerűen is. 2010 óta épült 35 uszoda, 43 kivitelezés alatt van, tízet pedig felújítottak, mindezt összesen 180 milliárd forint értékben. Mindez azért fontos, mert a sport a gyerekekre jó hatással van, jó nevelési eszköz - mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a korábbi ígéreteket tartják, más létesítményeket is építenek, és Gödöllő nemcsak a sporthoz kapcsolódó fejlesztésekben részesült, hanem más beruházások is történtek. "Ilyen, amikor elnyomnak egy várost a kormánypártok" - tette hozzá.

Az egyetemi modellváltással kapcsolatban közölte: az agráregyetem mindig is a büszkesége volt Magyarországnak, de új világba lépünk, minden megváltozott, ami kikényszeríti a változtatásokat. Az egyetemekre 2700 milliárd forintot fordítanak, és több mint 200 milliárd jut az agráregyetemnek.

Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke kijelentette: köszönet illeti a kormányt, hogy ez a térségben hiánypótló beruházás elkészült. A modern képzés mellett fontos, hogy az egyetemen magas színvonalú sportélet legyen, amely kiszolgálja a lakosság tömegsportigényét is - fogalmazott. Közölte: az egyetem munkájához minden támogatást megadnak.

Gyuricza Csaba, az egyetem rektora elmondta: már régóta várták ezt a napot a térségben. A jó agrárképzés megteremtéséhez fontos a megfelelő finanszírozás, az infrastrukturális fejlesztések, valamint a sport- és kulturális élet összekapcsolása az oktatással - sorolta. Hozzátette: a térség vezető agrárfókuszú egyetemévé akarnak válni, és e cél elérésében jelentős lépés a modern uszodakomplexum átadása.

Vécsey László (Fidesz) országgyűlési képviselő kiemelte: a kormánynak fontosak Gödöllő és térségének lakói, igényüket meghallgatta, ezért állhatnak most itt ezen az átadáson, amelynek eredményeként sok tízezer emberhez kerül közelebb az egészséges élet lehetősége. Hatalmas előrelépés az uszoda megnyitása, de a térségben más fejlesztések is indulnak - fűzte hozzá.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán