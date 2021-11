Sötét képet vetítenek előre a járványhelyzet alakulásával kapcsolatban a szennyvízadatok – a nap hírei

Aláírták a bérmegállapodást, januártól 200 ezer forint lesz a minimálbér, 260 ezer forint a garantált bérminimum. Az aláíráskor Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta: a bérmegállapodás velejárója nemcsak a minimálbér emelkedése, hanem a munkáltatókat terhelő adók és járulékok csökkentése is. Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke azt mondta: olyan megállapodási modellt dolgoztak ki, amely a munkavállalóknak és a munkaadóknak is kiszámítható. Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke pedig arról beszélt: az egyezség azt jelzi, hogy folytatódik a gazdasági növekedés, és ki tudják majd gazdálkodni a növekvő béreket.

Továbbra is növekszik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Hat mintában, Békéscsabán, Budapest agglomeráció vizsgált városaiban, Debrecenben, Pécsen, Szombathelyen és Zalaegerszegen a koronavírus-örökítőanyag mennyiségének emelkedése tapasztalható. Debrecenben és Békéscsabán a mért koncentráció magas, 17 mintavételi helyen emelkedett kategóriába sorolható.

A vakcina életet ment, de önmagában nem elég, szükség van a maszkhasználatra, távolságtartásra, kézfertőtlenítésre is a koronavírus ellen – jelentette ki a WHO főigazgató-helyettese. Jakab Zsuzsanna az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a jelenleg fertőző delta variáns nagyon gyorsan terjed, ezért a nyájimmunitás kialakításához 90 százalék körüli átoltottságra lenne szükség az egész világon. Hozzátette: jelenleg a nemzetközi megállapodás alapján a 40 százalékos átoltottsági szintet próbálják elérni úgy, hogy a szegényebb országoknak is juttatnak vakcinát. Ugyanakkor azt is mondta, hogy reméli, jövőre sikerülhet véget vetni a pandémiának, mert ehhez már van elegendő oltóanyag.

A magyar felzárkózási pálya újratervezését sürgette a nemzeti bank elnöke. Matolcsy György a magyarnemzet.hu-n azt írta: olyan egyensúlyi fordulatra van szükség, amely a fenntartható növekedést célozza. A jegybankelnök szerint a felzárkózás összes területén fel kell értékelni az egyensúlyi szempontokat, jelenleg azonban kiemelten a pénzügyi egyensúly terén. Matolcsy György azt írta: most még elegendőek lennének ezek a lépések, néhány hónap múlva már nem.

Segítséget ígértek Lengyelországnak a migrációs nyomás kezelésére a visegrádi országok külügyminiszterei. Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebookon azt írta: a V4-es országok rendkívüli ülést tartottak Brüsszelben a Külügyi Tanács ülése alatt. Hozzátette, hogy 2015-ben Magyarország is számíthatott a V4-ek segítségére, természetes, hogy így van ez a lengyelek esetében is.

Nem lesz rendkívüli fővárosi közgyűlés november 17-én, mert a Fidesz-KDNP frakció túl későn nyújtotta be a kezdeményezését, így erre a napra már szabályszerűen össze sem hívható az ülés - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A Fővárosi Közgyűlés a szabályoknak megfelelően jövő héten szerdán ülésezik. A soron következő ülésen a főpolgármester ismét elmondja majd, hogy a Városháza épülete nem eladó. A fővárosban a Fidesz-KDNP frakciója hétfőn kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a Városháza ügyének és az ahhoz kapcsolódó telekügyek kivizsgálásáért

Csütörtökig jelentkezhetnek azok a szolgáltatók, amelyek kész lennének átvenni a hatósági üzemanyagár miatt bezáró benzinkutakat. Az innovációs minisztérium közleményében emlékeztetett: az üzemanyagok hatósági árára vonatkozó részletszabályok szerint az üzemszünetet hirdető vagy ismételt jogsértésen ért benzinkutak működtetése az ellátás biztonsága érdekében átmenetileg egy nyilvántartott szolgáltatóra bízható. A kormány döntése értelmében november 15-étől három hónapig a 95-ös benzinért és a dízelért nem lehet 480 forintnál többet kéni a kutakon.

Kedd éjfélig meghosszabbította a keresztféléves képzések jelentkezési határidejét az Oktatási Hivatal. Jelentkezni kizárólag az E-felvételi-rendszerben lehet. A hosszabbításra azért volt szükség, mert hétfőn rövid ideig technikai okokból átmenetileg nem volt elérhető a felsőoktatási felvételi ügyintézési rendszer. Az E-felvételi ismét zavartalanul működik. A ponthatárokat várhatóan 2022. január 25-én hirdetik ki.

Kibővítette büntetőintézkedéseinek rendszerét a Fehéroroszországgal közös határán kialakult helyzet miatt az Európai Unió. Az intézkedés célja, hogy a közösség reagálni tudjon arra, hogy Minszk hibrid támadásként migránsokat használ politikai céljainak elérésére - közölte az uniós tagországok kormányait tömörítő Tanács. A szankciórendszer kiszélesítése lehetővé teszi célzott megszorító intézkedések meghozatalát olyan emberekkel és szervezetekkel szemben, akik és amelyek felelősek a fehérorosz rezsim tevékenységeiért, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy a migránsok számára megkönnyítsék az Európai Unió külső határainak illegális átlépését.

Terrorcselekménynek minősítette a Liverpoolban vasárnap történt robbantást a rendőrség. A brit terrorelhárító szolgálat területi vezetője szerint a cselekmény indítéka továbbra sem ismert. Az elhárító szolgálatok a második legmagasabb fokozatra emelték a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét. A detonáció a liverpooli nőgyógyászati klinika parkolójában, egy taxiban történt, amelynek utasa - a rendőrség feltételezése szerint az elkövető - a helyszínen meghalt. A taxisofőrnek sikerül idejében kimenekülni az autóból, és bár megsebesült, de már hazatérhetett a kórházból.