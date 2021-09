Ellenzéki előválasztás: a miniszterelnök-jelöltek vitája – élőben

Az ATV-n közvetített vitában Dobrev Klára, Fekete-Győr András, Jakab Péter, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter ismertette álláspontját. Ők gyűjtötték össze a miniszterelnök-jelölt jelölti pozícióhoz szükséges húszezer aláírást.

A vitában három témakörben beszélhettek a kisorsolt sorrendben:

a bérek, nyugdíjak, szociális ellátások

az egészség és oktatás ügye

a közéleti tisztaság, a korrupció csökkentése és az elszámoltatás

Az első kérdés az volt, hogy az első héten mi lenne a három legfontosabb intézkedése.

Jakab Péter: Vissza kell menni az alapokhoz, minden olyan törvényt hatályos kívül kell helyezni, amely lehetővé tette az állampárt létrehozását. Teljes sorcserét kell végrehajtani, biztonságos átmenet lesz. Csatlakozni kell ez európai ügyészséghez. Helyre kell állítani az egészségügy helyzetét, már az első héten életmentő beavatkozásra van szükség.

Márki-Zay Péter: Szakértői kormányra van szükség. A második legfontosabb az elszámoltatás, ehhez új alkotmány kell. A harmadik átfogó intézkedéscsomag, eben az önkormányzatok önállósága, az uniós támogatások újjászervezése, a média és az ügyészség felszabadítása az állampárt hatalma alól. Haladéktalanul a béreket is rendezni kell a rendőrségen a pedagógusoknál és az egészségügyben.

Karácsony Gergely: Le kell hívni a hatezer milliárd fontos uniós támogatási csomagot. Az adóhivatal zárolni fogja azoknak a számláját, akik közpénzből gazdagodtak. Módosítani kell azt a törvényt, amely alapján a minisztereknek esküt kell tenniük az alaptörvényre.

Fekete-Győr András: A karmelita kolostor kulcsát oda kell adni a korrupcióellenes ügyészségnek. Vissza kell vonni a homofób törvényt. Ki kell nyitni a független sajtó előtt a parlamentet.

Dobrev Klára: Óránként kell három intézkedést meghozni, azonnal költségvetési törvényt kell módosítani, és az oligarcháktól az emberekhez kell átcsoportosítani a pénzeket.

Az elhangzottak kapcsán kérdésre válaszolva Jakab Péter arról beszélt, hogy Polt Péter legfőbb ügyészt az első héten börtönbe kell küldeni, szerinte ez nem feszegeti a jogállamiság kereteit, és ugyanezt mondta Karácsony Gergely a számlák zárolásáról. Úgy véli, hogy nem lehet megvárni, amíg végigmennek a bírósági eljárások, már most is lenne mandátum arra, hogy fel lehessen lépni ez a kör ellen. Márki-Zay Péter a gazdaság felszabadításáról azt mondta, azt jelenti, hogy a politikai kapcsolatok helyett a tudás, a tehetség dönt a források elosztásáról. Fekete-Győr András szerint olyan nemzeti nagytőkére van szükség, amely versenyképes, amely a nemzetközi versenyben is megállja a helyét. Dobrev Klára a kétharmados törvényekről úgy fogalmazott, hogy ki kell mondani, hogy az alaptörvény alkotmányellenes, ha ezt nem mondják ki, nem fognak tudni kormányozni.