Egyre kevesebben hagyják el az országot

2020-ban 19 300-an vándoroltak ki az országból, és 23 100-an tértek vissza azok közül, akik Magyarországon születtek – írta a Portfolio a KSH adatai alapján. Vagyis folytatódott az utóbbi évek tendenciája, és többen tértek haza külföldről, mint amennyien kivándoroltak.

Évek óta egyre kevesebb a kivándorló, 20 ezernél kevesebb 2012-ben volt legutóbb. A visszatérők száma nem növekedett az előző évihez képest, 2018-ig tartott az emelkedés, azóta stagnálás látható.

A kivándorlás elsőszámú célországa 2018 óta nem Németország, hanem Ausztria. Tavaly 7200-an távoztak a sógorokhoz, ami minimális, 250 fős csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Németországba és az Egyesült Királyságba közel ezerrel kevesebben mentek.

A visszatérési kedv is elsősorban Ausztriából ugrott meg.

Az is látható, hogy a brexit ellenére az Egyesült Királyságból nem volt nagyobb hazavándorlás, tehát aki már kiment az uniós kilépés előtt, az jó eséllyel marad is.

A német statisztikai hivatal adatai szerint az év végén 211 460 magyar állampolgárt regisztráltak, ami szinte megegyezett a 2019-es számmal. Kiderült az adatokból az is, hogy már 11 435 olyan magyar állampolgár él Németországban, akik ott is születtek. Ebből arra lehet következtetni, hogy sokan már családot is alapítottak új otthonukban.

Ausztriában a helyi statisztikai hivatal adatai szerint 2020 végén 91 396 magyar élt, ez 3880 fős emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.

Nagy-Britanniában december végéig már több mint 131 ezer magyar kért tartós letelepedési engedélyt.

Nyitókép: Pixabay