Müller Cecília: még nincs itt Magyarországon az indiai duplamutáns vírus

Már alig ezer fölött az új - regisztrált - fertőzöttek száma, de még mindig több mint száz fölött jár a koronavírus szövődményeiben elhunyt betegeké (napi adatok itt), ezért a járványkezelő operatív törzs szerdán is összeült, és előállt a friss tudnivalókkal.

Gál Kristóf ORFK-szóvivő a keddi nap rendőri intézkedései között elmondta:

527 maszktalan embert találtak, közülük 6-an utaztak tömegközlekedési járműveken

63-an vétettek a kijárási szabályok ellen

1499 karanténos követhető mobilon a több tízezer közül.

Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, már a Szputnyik V vakcinára is lehet időpontot foglalni azoknak, akik korábban regisztráltak.

"Ahogy nő az átoltottság a lakosság körében, a közösségi védettség is egyre növekszik" - mondta, de még mindig regisztrálnak ezer körüli új fertőzöttet, és a kórházakban is fekszenek súlyos betegek, akik koronavírus-fertőzöttek is.

Szerinte változatlanul az a legfontosabb feladat, hogy a fertőzést elkerüljük.

Szólt azokhoz is, akiknél nincs ellenanyag-termelődés oltás vagy megbetegedés után.

"Az ellenanyagszint nem ad elégséges információt arról, hogy kialakult-e elégséges védettség a szervezetben. Arra támaszkodunk, amit a gyártók az előiratban leírnak. Immár hatféle vakcinával gazdálkodunk" - mondta.

Pusztán praktikussági okból adják a Janssen-oltást az oltóbuszokról, hiszen az egyadagos, így már nem kell oda visszamenni a busznak.

Müller Cecília közölte azt is, hogy

még nincs Magyarországon az indiai duplamutáns vírus,

csak Ausztriában, Romániában és más környező országokban, de nem is okoz súlyosabb megbetegedést, mint a brit mutáns.

Rámutatott, "nem ellenjavallt" az oltás három hónapon belüli felvétele azok esetében, akik koronavírus-fertőzöttek voltak, főleg az enyhe tüneteseknél.

Aláhúzta, már 4,7 millióan regisztráltak oltásra, 80 százalékuk megkapta már legalább az első oltást.

Fiatalokról, oltó orvosokról, harmadik oltásról

A fiatalokat külön kérte, hogy regisztráljanak, számukra a jövő hét második felében indulhatnak az oltások, nekik az oltásra vinniük kell a szülők hozzájáruló nyilatkozatát is.

Megkezdődött a háziorvosok márciusi külön díjazása is - mondta még -, ennek kapcsán köszönetet mondott nekik és a segítő személyzetnek, az oltó orvosok plusz 70 ezer forintot kapnak.

Hogy kell-e majd harmadik oltás, arról ma még - Müller Cecília szerint - nincs információ, a gyártók folyamatosan figyelik a történéseket, az eddig beadott oltások védelmi idejét.

Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy bár légúton terjedő vírusról van szó, a védekezésben kulcs a sokszoros kézmosás, a kézen rengeteg kórokozó megtelepedik, és nem megfelelő kézhigiénia esetén napokig ott is marad. Szerinte

még mindig nem tudunk megfelelően kezet mosni, "a kézhát és a hüvelykujj kimarad".

Cikkünk frissül.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán